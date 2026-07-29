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新北中和商旅辦公室傳火警 消防迅速撲滅無人傷亡

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和區和城路1段某商務旅館於今天上午11時發生火警。新北市消防局獲報後派遣大量人車趕赴現場，所幸處置迅速，火勢於短時間內順利撲滅，現場無人員受傷受困，起火原因有待調查釐清。

新北市消防局表示，今天上午11時2分獲報，中和區和城路1段1間10層樓鋼筋混凝土建築物冒出灰黑煙。消防局隨即出動18車45人前往搶救。抵達時發現現場5樓位置起火，有明顯煙霧及燒焦味，消防人員立即部署2條水線進行灌救。

據現場潘姓發現人（60歲）指出，當時進行房務整理時，發現大量濃煙持續竄出，查看因濃煙密布無法確認起火點，隨即撥打119報報案。在消防人員強力灌救下，火勢於11時23分完全撲滅。

初步調查顯示，起火點位於該商旅5樓辦公室，現場僅燒燃雜物約1平方公尺。詳細起火原因與財物損失，仍待消防局火災調查科進一步鑑定釐清。

新北市中和區和城路1段某商務旅館於今天上午11時發生火警。幸消防人車迅速趕抵處置迅速，火勢於短時間內順利撲滅，現場無人員受傷受困，起火原因有待調查釐清。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區和城路1段某商務旅館於今天上午11時發生火警。幸消防人車迅速趕抵處置迅速，火勢於短時間內順利撲滅，現場無人員受傷受困，起火原因有待調查釐清。記者王長鼎／翻攝

新北市中和區和城路1段某商務旅館於今天上午11時發生火警。幸消防人車迅速趕抵處置迅速，火勢於短時間內順利撲滅，現場無人員受傷受困，起火原因有待調查釐清。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區和城路1段某商務旅館於今天上午11時發生火警。幸消防人車迅速趕抵處置迅速，火勢於短時間內順利撲滅，現場無人員受傷受困，起火原因有待調查釐清。記者王長鼎／翻攝

新北市中和區和城路1段某商務旅館於今天上午11時發生火警。幸消防人車迅速趕抵處置迅速，火勢於短時間內順利撲滅，現場無人員受傷受困，起火原因有待調查釐清。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區和城路1段某商務旅館於今天上午11時發生火警。幸消防人車迅速趕抵處置迅速，火勢於短時間內順利撲滅，現場無人員受傷受困，起火原因有待調查釐清。記者王長鼎／翻攝

新北市中和區和城路1段某商務旅館於今天上午11時發生火警。幸消防人車迅速趕抵處置迅速，火勢於短時間內順利撲滅，現場無人員受傷受困，起火原因有待調查釐清。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區和城路1段某商務旅館於今天上午11時發生火警。幸消防人車迅速趕抵處置迅速，火勢於短時間內順利撲滅，現場無人員受傷受困，起火原因有待調查釐清。記者王長鼎／翻攝

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