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全台已246件溺水 桃消四大隊精練不同水域救生 提醒民眾勿貿然下水
桃園市第四消防大隊指出，消防署最新統計全台1至7月累計發生246起溺水案件，第四救災救護大隊轄區跨復興、大溪、平鎮及龍潭四個行政區，除了石門水庫，還有溪流、埤塘及山區多元水域環境。為提升消防人員面對各類水域事故的救援能力，今明兩天安排隊員高強度的水域救生訓練，藉此強化各項救援技能及團隊協調能力，確保快速完成救援任務。
第四大隊大隊長陳莉婷提醒，許多水域看似平靜無波，實則暗藏深潭、漩渦或暗流等致命危機，民眾若輕忽環境風險，極易發生意外憾事。在水域消暑時，務必選擇有合格救生員駐守的合法場域，並留意天候及水域環境變化；如發現有人溺水，應牢記「叫、叫、伸、拋、划」防溺五步驟，優先採取岸上救援方式，立即呼救並撥打119，切勿貿然下水施救，以免自身陷入危險。
今日上午的訓練在能蓄水五百多萬噸的中庄調整池，模擬真實水域各類事故包括岸上救生（救生圈及拋繩袋精準拋擲）、魚雷浮標拖帶救生、IRB充氣式救援艇操作及手划艇搜救等，目標為安全、迅速、精準，著重分工、裝備熟悉、搜救標準流程及團隊默契，藉由反覆實作與情境演練，強化消防人員面對不同水域環境的救援應變能力。
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