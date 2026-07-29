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新北警擬將八里改隸淡水分局 藍綠民代憂警力更吃緊促先補人

聯合報／ 記者黃子騰林昭彰／新北即時報導

淡江大橋通車後，淡水八里往來更便利，新北市警局評估將八里區由蘆洲分局改劃歸淡水分局管轄，以統一治安及交通事權。地方議員對此憂心表示，淡水基層警員負擔勢必更加沉重，應優先補足基層警力，而非讓兩個分局互爭有限的人力資源。

新北市警局表示，淡江大橋通車後吸引大量觀光人潮，面臨諸多交通問題，如遇淡水河兩岸活動等勤務，在安全治安維護及交通疏導勤務作為，需要兩分局間溝通協調尋求一致作法。且八里區與淡水區同為第一選舉區，同屬士林地方檢察署轄管，以及為提升橋梁兩端勤務效率與事權統一，以及區域聯防事故防制等勤務作為，評估將原屬蘆洲分局管轄的八里行政區域調整劃歸為淡水分局管轄，以發揮最大行政效益。

新北警局強調，將在取得地方共識後依行政流程簽報市府核准，再報請警政署核定，經議會審議通過後，修改組編正式完成警政管轄權調整。新北警強調，該案目前仍在內部評估階段，已請蘆洲、淡水分局向地方及員警說明。

新北市議員鄭宇恩認為，若八里區真要調整改由淡水警分局管轄，應優先補足基層警力，避免增加第一線員警勤務負擔，影響地方治安與交通安全。

她希望調整轄區不是讓淡水警分局與蘆洲警分局互相爭警力，而是透過整體警力提升，補足基層員額，讓轄區調整不致增加第一線員警負擔。另一方面，淡水分局若未來有遷移規畫，也應兼顧新市鎮及舊市區需求，選擇合適的中間位置，讓整體警政資源配置更完善。

市議員陳偉杰表示，近年淡海新市鎮發展所帶來的治安與交通需求，基層員警缺額相當嚴峻。目前淡水分局已嚴重缺額27人，偵查隊缺員更是吃緊，若要再納入八里的業務，基層同仁負擔勢必雪上加霜。

他認為保障治安的重點不在於分局合併或升格這類的形式調整，而是市府與警局必須承諾「人先補齊、資源同步增加」，先解決人力不足的部分，不要讓基層員警長期在高工時高壓力的值勤環境。

陳偉杰強調，針對轄區調整務必傾聽第一線同仁的聲音，在政策定案前可評估先在內部進行無記名調查，切勿犧牲基層權益。此外，分局位階調整也不能流於形式，市府應先準備完整評估報告和基層溝通，否則將淪為「只升格、不增員」的口頭治理！

市議員陳家琪說，八里與淡水中間隔著淡水河，鄉親擔心的是治安交通主管機關若從蘆洲警分局改到淡水警分局，警力資源會不會過度集中在淡水？她認為解決問題的關鍵，是要實質補足八里地區的警力。

要讓第一線的警察同仁有足夠的人手，去處理繁重的交通勤務，去加強巡邏、迅速回應鄉親報案。只有這樣才能真正減輕基層員警負擔，讓他們有能力守護八里。

蘆洲分局目前轄管蘆洲、五股、八里三區（圖為蘆洲分局外觀）。圖／聯合報系資料照
蘆洲分局目前轄管蘆洲、五股、八里三區（圖為蘆洲分局外觀）。圖／聯合報系資料照

新北市警局擬將八里區改隸淡水分局轄管（圖淡水分局外觀）。圖／聯合報系資料照
新北市警局擬將八里區改隸淡水分局轄管（圖淡水分局外觀）。圖／聯合報系資料照

淡水 八里 淡江大橋

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