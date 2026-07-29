接連接獲長輩走失案件 中壢、楊梅警呼籲家屬多留意外出動態

桃園中壢、楊梅近日接連都發生長輩獨自離家走失案件，所幸都順利找回。警方呼籲，家中如有高齡或失智長者，家屬應多加留意日常生活及外出動態，尤其夜間應確認門窗是否妥善上鎖，並可讓長者隨身攜帶聯絡資訊、配戴防走失手環或協尋手鍊，亦可向警方申請指紋建檔，以利迷途時能迅速確認身分、聯繫家屬。

楊梅分局於27日接連協助2名迷途老翁返家，27日凌晨2時許，張姓民眾發現86歲的父親深夜離家失蹤，心急如焚立即報案求助。楊梅派出所警員張瑋祐、陳羿庭及羅佑津獲報後，立即趕赴現場了解狀況，立即分工於案發地大小巷弄及水圳搜尋老翁蹤跡，最終在距離住家不遠處的巷弄旁發現老翁獨自坐在路旁，所幸身體並無大礙。

另於27日18時30分許，熱心民眾發現一名老翁獨自在馬路上徘徊，神情茫然、疑似迷失方向，立即報警請求協助。楊梅派出所警員侯冠毅、葉倖瑋獲報後到場關心，經細心詢問得知周姓老翁獨自外出散心，結果卻忘記返家路線。警方隨即查看老翁有無身體不適及受傷情形，幸好身體無恙。後續查證身分並聯繫家屬，得知老翁平時獨居於新屋區，警員便駕車護送返家。

中壢普仁派出所於日前晚間11時35分許受理報案，家屬表示，劉男患有失智症，近年病情逐漸加重，時常記不起住處及隨身物品。家人為避免其走失，特別在鑰匙圈上加裝定位裝置，不料當晚發現定位長時間停留在莒光路一帶，趕往查看後，卻只發現劉男遺留的鑰匙，遍尋不著其身影。

警方獲報後立即展開協尋，並調閱周邊監視器追查行蹤。就在25分鐘後，自強派出所員警巡邏時，發現一名老翁獨自坐在超商內，神情茫然，主動上前關心詢問；經查證身分後，赫然發現眼前老翁就是普仁派出所剛受理協尋的劉男，立即通知家屬前來接回。

楊梅分局於27日接連協助2名迷途老翁返家。圖／楊梅分局提供