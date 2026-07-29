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雪隧內「邊開車邊滑手機」左搖右晃 國道警：可罰3000

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

國道五號雪山隧道出現危險開車駕駛，有民眾28日在社群網站上傳影片，一輛白色自小客貨車行駛於雪隧時，駕駛人竟邊開車、邊滑手機，導致車輛在車道上不斷左搖右晃，險象環生。國道警方今天表示此違規行為，可依法開罰3000元。

影片曝光後引發大批網友熱議，紛紛留言開罵「太誇張了，你不想要命別人還想要」、「根本是危險駕駛」，更有不少人直言這種「右手方向盤、左手手機」的駕駛層出不窮，紛紛呼籲警方應大幅加強取締力道，遏止亂象。

也有網友酸度爆表，反諷「隔熱紙貼更黑以後繼續滑」、「前面開那麼慢，不滑要幹嘛」，也有人好奇「原PO用手機錄下？是如何察覺違規？」。

國道公路警察局第九公路警察大隊表示，目前尚未接獲檢舉影片，該駕駛人已違反「道路交通管理處罰條例」第33條第1項第1款，行駛道路時，以手持方式使用行動電話等裝置進行數據通訊或撥接，可以依法開罰3000元。

有駕駛在雪隧內「邊開車、邊滑手機」，還左搖右晃，危險行徑被後方用路人錄下，國道警回應表示，依法可以開罰3000元。圖／截取翻攝自threads
有駕駛在雪隧內「邊開車、邊滑手機」，還左搖右晃，危險行徑被後方用路人錄下，國道警回應表示，依法可以開罰3000元。圖／截取翻攝自threads

有駕駛在雪隧內「邊開車、邊滑手機」，還左搖右晃，危險行徑被後方用路人錄下，國道警回應表示，依法可以開罰3000元。圖／截取翻攝自threads
有駕駛在雪隧內「邊開車、邊滑手機」，還左搖右晃，危險行徑被後方用路人錄下，國道警回應表示，依法可以開罰3000元。圖／截取翻攝自threads

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