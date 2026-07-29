快訊

10年前熊本地震的教訓：1周內嚴防中暑與餘震

魔鬼的誘惑：科學家為了高薪 親手餵養取代自己的AI

遇熊本強震！無印良品店員現拆枕頭保護顧客 台遊客：太佩服

聽新聞
0:00 / 0:00

屋齡45年板橋警分局將改建 侯友宜：警局停車場共構打造複合服務樞紐

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市長侯友宜今天上午至板橋國小參加治安研習觀摩活動時，宣佈將拆除已45年屋齡的板橋警分局以及一旁的民權立體停車場，採警政與停車場共構模式，把原本單一功能的警局，升級為複合式的公共服務樞紐，解決鄰近區域停車空間不足的問題。

侯友宜今天上午親赴板橋國小，出席「板橋區自強里社區治安研習觀摩活動」，表揚蟬聯內政部及市府多項優等獎項的自強里守望相助隊，並致贈「績優群倫」獎牌給板橋區自強里長張雪嬰。侯友宜致詞時表示，現有板橋警分局廳舍自民國70年啟用至今已逾45年，空間狹窄結構老舊，且樓梯那麼高很官樣，很像要去見官老爺很辛苦，已經不符合時代及現代化警政需求。

侯友宜說，板橋分局位在這麼好的一個中心，尤其旁邊又有停車場，市府在今年跟明年編列了3700萬元規劃費，預計拆除板橋分局及一旁的停車場，蓋一間全新的能夠為民眾服務、在治安、交通上最現代化的警察分局。改建計畫預計於今年底啟動拆除，施工期間板橋分局將暫時搬遷至現有的警察局辦公，確保守護市民的工作不中斷。

除了板橋分局改建外，侯友宜表示新北第二行政中心整合災害應變中心EOC、110與119戰情中心、食安智慧監控、交通監控及1999市民服務，將成為城市安全的核心。侯友宜說，119的出勤反應時間已從過去的近1分鐘縮短至19秒，並結合CCTV監控與衛生定位系統，實現秒秒必爭，提升救災救護效率。

侯市長指出，任內已完成17個警察廳舍，目前規劃及興建中的還有20個，包含延宕多年的三峽分局也已完成土地變更準備改建。市府會積極利用公益回饋空間提供員工宿舍，協助基層同仁在地方落腳。

板橋警分局與停車場採警政與停車場共構模式。記者黃子騰／翻攝
板橋警分局與停車場採警政與停車場共構模式。記者黃子騰／翻攝

屋齡已45年的板橋警分局。記者黃子騰／攝影
屋齡已45年的板橋警分局。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜與參加治安觀摩研習活動的里長們合影。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜與參加治安觀摩研習活動的里長們合影。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜宣布將啟動板橋警分局改建。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜宣布將啟動板橋警分局改建。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜致贈「績優群倫」獎牌給板橋區自強里長張雪嬰。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜致贈「績優群倫」獎牌給板橋區自強里長張雪嬰。記者黃子騰／攝影

侯友宜 停車場 內政部

延伸閱讀

新北第800次市政會議 侯友宜感性倒數148天要拚這些事

侯友宜林口八里行動治理談艾司摩爾設廠增2千職缺 105市道打通任督二脈

不只一次跑來蓋豪宅！板橋大遠百驚見「頂級住客」 網笑：住得比我好

蔣萬安提倒閣 侯友宜：真正解決食安問題較重要

相關新聞

土城死亡車禍！砂石車撞機車 59歲女騎士遭輾亡

新北市土城區今天上午7時34分發生死亡車禍，一輛砂石車行經擺接堡路時與機車發生碰撞，造成59歲女騎士遭輾重創，警消到場時已明顯死亡，未送醫。警方已封鎖現場採證，並將砂石車駕駛帶回調查，詳細肇事原因仍待釐清。

新北警擬將八里改隸淡水分局　藍綠民代憂警力更吃緊促先補人

淡江大橋通車後，淡水、八里往來更便利，新北市警局評估將八里區由蘆洲分局改劃歸淡水分局管轄，以統一治安及交通事權。地方議員對此憂心表示，淡水基層警員負擔勢必更加沉重，應優先補足基層警力，而非讓兩個分局互爭有限的人力資源。

接連接獲長輩走失案件 中壢、楊梅警呼籲家屬多留意外出動態

桃園中壢、楊梅近日接連都發生長輩獨自離家走失案件，所幸都順利找回。警方呼籲，家中如有高齡或失智長者，家屬應多加留意日常生活及外出動態，尤其夜間應確認門窗是否妥善上鎖，並可讓長者隨身攜帶聯絡資訊、配戴防走失手環或協尋手鍊，亦可向警方申請指紋建檔，以利迷途時能迅速確認身分、聯繫家屬。

雪隧內「邊開車邊滑手機」左搖右晃 國道警：可罰3000

國道五號雪山隧道出現危險開車駕駛，有民眾28日在社群網站上傳影片，一輛白色自小客貨車行駛於雪隧時，駕駛人竟邊開車、邊滑手機，導致車輛在車道上不斷左搖右晃，險象環生。國道警方今天表示此違規行為，可依法開罰3000元。

桃園8旬失智長者走失夜未歸 龍潭警地毯式搜尋找到人送醫

桃園市龍潭區85歲林姓長者日前獨自外出散步遲遲沒回家，家人一整夜找不到他，隔天趕緊報案，警方受理後調閱監視器追行蹤，鎖定長者最後出現位置，員警和2名警校實習生到農地地毯式找人，終於發現倒在草叢的長者，送醫後已無大礙。

無禁停標線照拖吊！轎車違停堵喪家門 警方點出開罰緣由

高雄市苓雅區出現一起特殊違停拖吊案件，1輛白色轎車停放在民宅門口，雖然路旁未劃設紅、黃等禁止停車標線，但因住戶家中長者過世，家屬要將遺體接回家中奠祭，見轎車堵住大門，導致遺體無法進門，報警求助。警方到場後認定違停，依法開單並拖吊移置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。