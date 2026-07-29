屋齡45年板橋警分局將改建 侯友宜：警局停車場共構打造複合服務樞紐

新北市長侯友宜今天上午至板橋國小參加治安研習觀摩活動時，宣佈將拆除已45年屋齡的板橋警分局以及一旁的民權立體停車場，採警政與停車場共構模式，把原本單一功能的警局，升級為複合式的公共服務樞紐，解決鄰近區域停車空間不足的問題。

侯友宜今天上午親赴板橋國小，出席「板橋區自強里社區治安研習觀摩活動」，表揚蟬聯內政部及市府多項優等獎項的自強里守望相助隊，並致贈「績優群倫」獎牌給板橋區自強里長張雪嬰。侯友宜致詞時表示，現有板橋警分局廳舍自民國70年啟用至今已逾45年，空間狹窄結構老舊，且樓梯那麼高很官樣，很像要去見官老爺很辛苦，已經不符合時代及現代化警政需求。

侯友宜說，板橋分局位在這麼好的一個中心，尤其旁邊又有停車場，市府在今年跟明年編列了3700萬元規劃費，預計拆除板橋分局及一旁的停車場，蓋一間全新的能夠為民眾服務、在治安、交通上最現代化的警察分局。改建計畫預計於今年底啟動拆除，施工期間板橋分局將暫時搬遷至現有的警察局辦公，確保守護市民的工作不中斷。

除了板橋分局改建外，侯友宜表示新北第二行政中心整合災害應變中心EOC、110與119戰情中心、食安智慧監控、交通監控及1999市民服務，將成為城市安全的核心。侯友宜說，119的出勤反應時間已從過去的近1分鐘縮短至19秒，並結合CCTV監控與衛生定位系統，實現秒秒必爭，提升救災救護效率。

侯市長指出，任內已完成17個警察廳舍，目前規劃及興建中的還有20個，包含延宕多年的三峽分局也已完成土地變更準備改建。市府會積極利用公益回饋空間提供員工宿舍，協助基層同仁在地方落腳。

板橋警分局與停車場採警政與停車場共構模式。記者黃子騰／翻攝

屋齡已45年的板橋警分局。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜與參加治安觀摩研習活動的里長們合影。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜宣布將啟動板橋警分局改建。記者黃子騰／攝影