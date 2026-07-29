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桃園8旬失智長者走失夜未歸 龍潭警地毯式搜尋找到人送醫
桃園市龍潭區85歲林姓長者日前獨自外出散步遲遲沒回家，家人一整夜找不到他，隔天趕緊報案，警方受理後調閱監視器追行蹤，鎖定長者最後出現位置，員警和2名警校實習生到農地地毯式找人，終於發現倒在草叢的長者，送醫後已無大礙。
林姓長者的家人27日到龍潭警分局石門派出所報案，表示林前一天下午外出散步就沒回家，也找不到人。警員盧瑾瑤受理後，了解林沒帶手機無法定位，加上他有失智症狀和其他慢性病，需要定時服藥，情況緊急，立即調閱道路監視器畫面，比對長者外出後的路線，最後身影消失於龍潭區中正路三林段一處農地。
盧瑾瑤把握救援時間，立刻與實習生鄭媗尹、陳佑熹到現場，烈日下在農田及草叢找人，終於在農地角落草叢內發現倒臥一夜的林姓長者，確認仍有呼吸意識，隨即通知消防救護人車到場，同步聯繫家屬趕來陪同送醫。龍潭警分局長施宇峰提醒，家中如有失智或易走失長者，可配戴防走失手環、定位設備，或隨身攜帶聯絡資訊，以利發生走失情形時能儘速尋獲，降低意外風險。
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