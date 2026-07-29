無禁停標線照拖吊！轎車違停堵喪家門 警方點出開罰緣由

台中市一名機車騎士，昨晚6時許在西區建國路綠燈起步時翹孤輪，隨即自摔倒地，影片被其他用路人拍下，在網路流傳。第一警分局表示，未受理相關報案或檢舉，但該騎士翹孤輪行為，已涉嫌違反道交條例規定，可罰6000元至3萬6000元罰鍰，呼籲民眾如欲檢舉可透過線上服務網提出，提醒用路人切勿以危險方式駕車，以免危害自身及他人安全。

2026-07-29 10:05