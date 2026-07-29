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無禁停標線照拖吊！轎車違停堵喪家門 警方點出開罰緣由
高雄市苓雅區出現一起特殊違停拖吊案件，1輛白色轎車停放在民宅門口，雖然路旁未劃設紅、黃等禁止停車標線，但因住戶家中長者過世，家屬要將遺體接回家中奠祭，見轎車堵住大門，導致遺體無法進門，報警求助。警方到場後認定違停，依法開單並拖吊移置。
這件違規停車案件發生在7月26日上午11時許，派出所員警據報到場查看，先是查詢車主的聯絡電話，要車主挪車，但是查詢不到車主電話，請交通大隊處理，交大確認車輛停放位置雖未劃設禁止停車標線，但轎車已明顯妨礙住戶出入，連機車也無法進出，便由拖吊車拖吊轎車，並開單舉發。
高雄市交通大隊表示，道路交通安全規則規定，屬「顯有妨礙其他人、車通行處所，不得停車」情形，因此依道路交通管理處罰條例開單告發，並將違停車輛拖吊移置，排除通行障礙，讓家屬順利將遺體接回家中辦理治喪事宜。
高雄市警交通大隊表示，民眾停車不能只看有無紅、黃線，即使停放處未劃設禁止停車標線，只要車輛明顯妨礙他人或車輛通行，仍可依規定舉發、拖吊。
警方呼籲，駕駛人停車前應確認是否影響住戶及車輛出入，切勿因一時方便違規停車，以免影響他人權益，也讓自己荷包失血。
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