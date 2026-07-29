影／綠燈起步竟翹孤輪！騎士自摔片瘋傳 警：危險駕車最高罰3.6萬

台中市一名機車騎士，昨晚6時許在西區建國路綠燈起步時翹孤輪，隨即自摔倒地，影片被其他用路人拍下，在網路流傳。第一警分局表示，未受理相關報案或檢舉，但該騎士翹孤輪行為，已涉嫌違反道交條例規定，可罰6000元至3萬6000元罰鍰，呼籲民眾如欲檢舉可透過線上服務網提出，提醒用路人切勿以危險方式駕車，以免危害自身及他人安全。

有網友在網路社群「社會事新聞影音」貼文指稱，28日晚間9時20分許，西區建國路47號旁有騎士於綠燈起步時翹孤輪，隨即自摔。

第一警分局表示，該案並未受理報案或檢舉，經檢視相關影像，該騎士行為已涉嫌違反道交條例第43條第1項第1款規定，汽車駕駛人駕駛汽車，在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車，依法可處6000元至3萬6000元罰鍰。

第一警分局表示，該行為屬民眾可自行檢舉的項目，如有民眾欲檢舉，可敘明違規事實並檢具違規證據資料，至「臺中市政府警察局交通違規便民服務網」提出檢舉，供警方後續查處。

第一警分局呼籲，用路人切勿以翹孤輪或其他危險方式駕車炫技，此舉不僅嚴重危害自身及其他用路人之行車安全，一旦肇事恐造成無可挽回之傷害，籲請民眾養成安全駕駛觀念，共同維護道路交通安全。

台中市一名機車騎士昨晚在西區建國路綠燈起步時翹孤輪，隨即自摔，被其他用路人拍下。圖／摘自社會事新聞影音