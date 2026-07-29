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中市白營女選將帆布二度被毀 上次盧秀燕的頭像被燒洞與這次不同

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

民眾黨台中市北屯區市議員參選人邱于珊掛在松竹路二段60號旁的帆布看板，上午發現被人破壞，邱于珊說，這是看板第二度遭人毀壞，已蒐證向警方報案。她說，民主可以競爭、可以批評，但不能用違法方式破壞他人的競選文宣。

邱于珊上次被破壞的帆布看板位在北屯區景賢二路一處工地圍籬，畫面兩側分別為盧秀燕柯文哲，中間則是邱于珊，並印有「市長盧秀燕強力推薦」、「最強阿伯挺最強阿姨」等字樣。因為布條上盧秀燕的臉部被火燒出一個大洞，但一旁同樣印有民眾黨創黨主席柯文哲肖像卻未受影響，地方議論是否是針對盧秀燕聲討致癌油事件引起而非針對邱。

不過今天被破壞的帆布看板，則是從下方撕裂，並未針對哪一位特定對象。不過，邱于珊說，現場可見看板疑似遭利器劃破，若因立場不同就任意毀損看板，傷害的不只是候選人，更是公平選舉與民主法治。

她說，選舉應該比的是理念與政見，而不是仇恨與破壞。希望大家以理性、和平的方式參與選舉，用選票表達意見，而不是用違法行為製造對立。邱于珊呼籲，如有民眾掌握相關監視器畫面或目擊線索，請協助提供警方，共同維護公平、公正的選舉環境。

據邱于珊說，日前破壞看板案，警方私下告知已抓到人，但以偵查不公開為由並未向外界公布。

民眾黨台中市北屯區市議員參選人邱于珊掛在松竹路二段60號旁的帆布看板，上午發現被人破壞。圖／邱于珊提供
民眾黨台中市北屯區市議員參選人邱于珊掛在松竹路二段60號旁的帆布看板，上午發現被人破壞。圖／邱于珊提供

民眾黨台中市北屯區市議員參選人邱于珊日前掛在景賢二路一處工地圍籬的帆布看板，盧秀燕的頭像被破壞。圖／邱于珊提供
民眾黨台中市北屯區市議員參選人邱于珊日前掛在景賢二路一處工地圍籬的帆布看板，盧秀燕的頭像被破壞。圖／邱于珊提供

盧秀燕 邱于珊 柯文哲

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