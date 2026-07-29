中市白營女選將帆布二度被毀 上次盧秀燕的頭像被燒洞與這次不同

民眾黨台中市北屯區市議員參選人邱于珊掛在松竹路二段60號旁的帆布看板，上午發現被人破壞，邱于珊說，這是看板第二度遭人毀壞，已蒐證向警方報案。她說，民主可以競爭、可以批評，但不能用違法方式破壞他人的競選文宣。

邱于珊上次被破壞的帆布看板位在北屯區景賢二路一處工地圍籬，畫面兩側分別為盧秀燕與柯文哲，中間則是邱于珊，並印有「市長盧秀燕強力推薦」、「最強阿伯挺最強阿姨」等字樣。因為布條上盧秀燕的臉部被火燒出一個大洞，但一旁同樣印有民眾黨創黨主席柯文哲肖像卻未受影響，地方議論是否是針對盧秀燕聲討致癌油事件引起而非針對邱。

不過今天被破壞的帆布看板，則是從下方撕裂，並未針對哪一位特定對象。不過，邱于珊說，現場可見看板疑似遭利器劃破，若因立場不同就任意毀損看板，傷害的不只是候選人，更是公平選舉與民主法治。

她說，選舉應該比的是理念與政見，而不是仇恨與破壞。希望大家以理性、和平的方式參與選舉，用選票表達意見，而不是用違法行為製造對立。邱于珊呼籲，如有民眾掌握相關監視器畫面或目擊線索，請協助提供警方，共同維護公平、公正的選舉環境。

據邱于珊說，日前破壞看板案，警方私下告知已抓到人，但以偵查不公開為由並未向外界公布。

民眾黨台中市北屯區市議員參選人邱于珊掛在松竹路二段60號旁的帆布看板，上午發現被人破壞。圖／邱于珊提供