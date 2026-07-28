影／南投休旅車追撞前車後逆向撞小貨車 釀3死4傷

南投名間今發生3死重大車禍，一輛銀色休旅車行經台16線員集路時，不慎追撞前車後逆向衝入對向車道，波及2車1機車，其中一輛小貨車閃避不及，與休旅車對撞，造成2車5人受困，3人救出時無生命跡象，送醫不治，另4人受傷。

據了解，該輛肇事的銀色休旅車今下午4時許，行駛台16線集集往名間方向，行經員集路、內庄巷附近時，不慎追撞前方車輛，隨後逆向衝入對向車道，先碰撞行駛內側的黑色休旅車，之後又與外側的小貨車對撞，還波及一輛機車。

南投縣消防局指出，今天下午4時45分獲報名間發生嚴重車禍，現場2車受損嚴重，另有2車1機車受波及，有人員受困，當下立刻調遣中興、南投、松柏嶺、水里、草屯、集集分隊及第一大隊人車馳援，到場後使用破壞機具將5人救出。

由於，撞擊力道猛烈，小貨車被撞到側翻，兩車因嚴重毀損，休旅車內駕駛及乘客共3人、小貨車駕駛及乘客共2人受困，而5人被救出時，休旅車男駕駛及副駕駛座女乘客、小貨車女乘客，3人均已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。

當地吳姓村長說，他得知村內有車禍後，馬上就趕到現場，當時兩輛車有5人受困，小貨車輛側翻後，駕駛座在下方，小貨車駕駛在車內呼救，副駕座乘客則無反應，他試圖救人，但因車門上鎖未果，休旅車內3人有2人當場沒呼吸心跳。

南投警分局則表示，該起事故造成，休旅車上71歲張姓男子、72歲洪姓女子，以及小貨車內53歲廖姓女子等3人死亡，另休旅車女乘客、小貨車男駕駛、黑色休旅車駕駛及機車騎士4人受傷送醫，詳細肇因及責任歸屬仍待進一步釐清。