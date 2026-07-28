屏東7月車禍15死創今年單月新高 較去年同期倍增

屏東縣7月交通事故死亡人數攀升，7月尚未結束，截至26日已發生13件A1死亡車禍、15人死，創下今年單月新高，更較去年同期6件6死，死亡人數增加1.5倍、事故件數倍增。屏東縣政府今召開道路交通安全聯席會報，要求警察、工務及監理等單位強化執法、工程改善與交通宣導，防堵暑假期間交通事故持續惡化。

交旅處指出，今年6月交通事故件數及死傷人數較前月及去年同期均呈下降，但暑假期間交通活動增加，7月統計到26日，A1死亡事故累計13件、15人，突顯交通安全風險升高，各單位即刻啟動強化防制作為。

交旅處分析，6月A1死亡事故以機車事故為主，占75%，事故型態以路段追撞、側撞及其他事故居多，主要肇因包括分心駕駛、違規轉彎、毒駕及無號誌路口未依規定停讓等高風險違規行為。

交旅處表示，7月A1死亡事故以機車、高齡者及路口交叉撞、自撞事故為主，事故多發生在白天，死亡年齡從19歲到86歲，其中自撞4件、毒駕1件、酒駕1件，發生在竹田、九如鄉、恆春鎮與東港鎮等鄉鎮，顯示高齡用路安全、路口停讓及防禦駕駛是防制重點。

屏東縣府表示，責請各相關單位依事故特性落實改善措施，警察局加強分心駕駛、未依規定停讓、酒（毒）駕及超速等高風險違規行為精準執法，並強化事故熱點及無號誌路口巡查。

工務單位加速改善事故熱點道路環境及路口安全設施；監理單位持續推動高齡駕駛關懷、機車駕訓及防禦駕駛教育，全面提升用路安全。

暑假出遊及青年活動增，屏東縣府8月推動「防制分心駕駛強化月」，透過校園、暑期營隊、社群媒體及地方活動，加強宣導「螢幕看少一點，路況看清一點；分心一秒，後悔一世」，並運用短影音及社群平台擴大宣導，提醒民眾養成防禦駕駛習慣，拒絕酒（毒）駕、無照及分心駕駛。

縣府強調，交通安全無假期，也沒有僥倖，秉持「事故可以分析、風險可以預防、生命不能重來」的理念，落實工程、教育、執法及監理四大面向改善工作，呼籲民眾暑假期間外出旅遊及返鄉時，遵守交通規則、減速停讓、不分心駕駛，共同守護交通安全。

屏東縣九如鄉黃金路與大仁西街路口，本月17日發生毒駕車禍釀一死。圖／警方提供