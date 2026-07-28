影／新竹45師生台東校外教學 11人遭虎頭蜂螫送醫無生命危險

新竹市光武國中45名師生今天下午前往台東縣達仁鄉南田「環保之手」裝置藝術進行單車成長營活動，未料一行人才從入口步行約200公尺，突然遭虎頭蜂群襲擊，造成11名師生遭蜂螫。消防、海巡及救護人員獲報趕往現場協助，將傷者分送大武及達仁衛生所治療，所幸全數意識清楚，無生命危險。

台東縣消防局表示，下午3時許接獲報案，指阿塱壹古道有多名遊客遭蜂群攻擊，立即派遣大武、達仁及大溪消防分隊前往救援。

消防人員抵達時，部分受傷師生已由海巡人員協助載運離開現場送醫，其餘師生則在救護人員引導下，沿沙灘繞過蜂群出沒區域，安全返回入口處，再由救護車接駁送醫。

消防指出，共有11名師生遭虎頭蜂螫傷，傷勢以頭部及手部為主，由4輛救護車分別送往大武及達仁衛生所治療。醫護人員為傷者進行冰敷及施打抗過敏藥物，目前所有傷者意識清楚、生命徵象穩定，無大礙。

據了解，光武國中師生此行共有45人，原安排前往南田「環保之手」裝置藝術進行戶外教學，不料才進入步道不久即遭蜂群攻擊，詳細蜂群出沒原因仍待相關單位進一步調查。

11名師生遭虎頭蜂螫傷，由4輛救護車分別送往大武及達仁衛生所治療。醫護人員為傷者進行冰敷及施打抗過敏藥物，目前所有傷者意識清楚、生命徵象穩定，無大礙。圖／讀者提供

新竹市光武國中師生前往台東南田「環保之手」裝置藝術校外教學，步行200公尺突遭虎頭蜂襲擊，消防、海巡及救護人員到場協助，將受傷師生送醫治療。圖／讀者提供