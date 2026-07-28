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桃園警雷霆除暴績效斐然 破萬件犯罪揪出12128人

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市長張善政在今日治安會報上，除頒發慰問金感謝警察同仁的努力。圖：警察局提供

為機先防制犯罪，淨化社會治安，桃園市警察局特規劃執行115年第2季「雷霆除暴專案」，針對轄內治安顧慮場所進行強力掃蕩，嚴加查緝各類犯罪、拔除社會亂源，不留任何犯罪死角，以有效保障市民生命、財產安全。

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雷霆除暴專案期間動員警力4682人次，查獲各類案件1萬2583件1萬2128人。圖：警察局提供

警察局說明，專案期間內執行擴大臨檢威力掃蕩，置重點於幫派堂口、圍事、寄生營業據點及指標性場所，要求各分局規劃高密度掃蕩作為，形成壓力，全面壓制幫派囂張氣焰，並採取高強度、高密度的查緝策略，強力執行掃黑、肅槍、緝毒及打擊詐欺集團。統計專案期間動員警力4682人次，臨檢1099處場所、實施路檢點394處，查獲各類案件1萬2583件1萬2128人，其中組織犯罪46件120人、大型職業賭場31件85人、詐欺通緝犯510件546人、毒品通緝犯258件241人、詐欺3062件3627人、非法槍彈23件24人，查獲槍械26枝及子彈175顆、各級毒品1568件1507人，查扣毒品毛重共4萬7931.3公克等，其他犯罪計5789件6397人，成果相當豐碩。

各分局於專案期間內亦展現高效執行力，強力淨化治安環境，其中中壢分局成功緝獲8枝非法槍枝、2處改造槍械處所，楊梅、平鎮分局亦分別於轄內查獲非法槍枝。另桃園分局、保安警察大隊等則於轄內查獲大量毒品案，現場分別查扣彩虹菸2378支總重4448.5公克、安非他命4包總重4036.74公克等證物。

此次專案中，平鎮分局建安派出所員警王怡婷於巡邏勤務中發現一部小客車形跡可疑，立即攔查，發現駕駛人為毒品人口後，展現高度詢問技巧，使該嫌坦承車內藏匿2枝改造槍枝，一舉破獲槍、毒案件。該員警專38期畢業，因熱愛具挑戰性的工作而立志從警，今年7月份共查獲汽、機車毒駕7件、毒品1件、公共危險1件等，積極投入打擊犯罪工作，展現高度工作熱忱與執行力。

在打擊詐欺成果上，市警局115年第2季精進全國打詐行動專案，查獲件數132件、犯嫌152人、地檢聲押數67人、法院羈押數54人、查扣不法所得1290萬餘元、緝狐犯嫌數21人、通緝犯嫌數546人，市警局將持續掌握近期整體詐欺犯罪發生趨勢、並加強防制查緝。

警察局長廖恆裕表示，市警局對於掃黑及肅槍向來不遺餘力，除要求同仁落實布建蒐報，並定期針對轄內治安顧慮場所進行強力的「雷霆除暴專案」掃蕩，務求嚴查各類犯罪、戮力拔除社會亂源，市長張善政在今日治安會報上，除頒發慰問金感謝警察同仁的努力，也肯定警方以除惡務盡的堅韌態度與強勢的執法力道，展現守護市民安全的決心。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園警雷霆除暴績效斐然 破萬件犯罪揪出12128人

桃園 張善政 警察

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