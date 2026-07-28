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疑身體不適闖禍！桃園小客車追撞2車 駕駛當場失去意識
桃園市桃園區何姓男子昨(27)日下午14時53分許，駕駛自小客沿經國路168號直行往南平路方向行駛時，疑因身體不適，追撞前方2輛自小客車，何男當場失去意識，事故佔據兩車道嚴重影響周邊交通。
桃園交通中隊及同安派出所員警立即趕抵現場，進行交通疏導及事故處理，協助將傷患送醫，經實施檢測，何男並無酒駕及毒駕情事，詳細肇事原因及責任仍待進一步釐清。
警方提醒，民眾駕車前應注意自身健康狀況，如有身體不適應避免開車，行車途中若感不適，應立即停靠安全處所並尋求協助，以確保行車安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】疑身體不適闖禍！桃園小客車追撞2車 駕駛當場失去意識
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