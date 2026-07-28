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險樂極生悲！彩券行開出頭獎放炮慶祝 下一秒引燃2樓陽台竄煙
高雄市鼓山區裕誠路一家彩券行開出今彩539頭獎800萬元，店家今天中午開心在店門口燃放鞭炮慶祝，沒想到歡慶過後下一秒，2樓陽台竟冒出陣陣濃煙，附近民眾見狀連忙報案，警消趕赴現場時，屋主已及時將火勢撲滅，所幸未造成人員傷亡。
據了解，該家位於鼓山區裕誠路的彩券行，因幸運開出今彩539頭獎800萬元，店家為了慶祝並分享喜訊，於今天中午12時許在店門口施放鞭炮，豈料鞭炮燃放時產生的火星不慎飛散，意外引燃2樓陽台堆放的雜物，隨後竄出濃煙。
據附近目擊民眾表示，事發當下彩券行慶祝中獎，然後鞭炮後，彩券行上方2樓鐵窗陽台不斷有白煙竄出，騎樓下還留有剛放完的鞭炮殘屑。
鼓山警方表示，經警消迅速趕到現場時，屋主已先行將火勢自行撲滅，初步了解現場是店家燃放鞭炮火星不慎引燃陽台雜物，現場無人受傷。
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