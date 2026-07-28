影／竹北勝利九街發生火燒車 濃煙竄天讓人怵目驚心

新竹縣竹北市勝利九街今天上午11點多發生火燒車意外， 大量濃煙竄天，令人怵目驚心，受到火警影響，勝利九街及莊敬六街、莊敬七街等路段一度實施交通管制，火勢在中午12點30分左右撲滅，起火的汽車已被燒成金屬骨架，部分鈑金甚至扭曲變形 ，幸好無人傷亡。

新竹縣消防局表示，上午11點22分接獲通報，火警地點在竹北市勝利九街一幢建築外的停放車輛，消防人員趕抵後以2條水線灌救，中午12點30分撲滅火勢，但車體已嚴重毀損。

火勢撲滅後，消防人員進入建築物二至四樓逐層查看，僅2個間房間因窗戶未關，室內有少量積蓄的黑煙，這場火警燃燒面積約1.5平方公尺，車輛財物損失約80萬元，起火原因和責任有待火調人員調查釐清。

起火的汽車被大火燒毀嚴重。圖／竹北市民代表彭竣志提供

新竹縣竹北市勝利九街今天上午11點多發生火燒車意外， 大量濃煙竄天，令人怵目驚心。圖／竹北市民代表彭竣志提供

新竹縣竹北市勝利九街今天上午11點多發生火燒車意外，消防人員趕到灌救 。圖／竹北市民代表彭竣志提供