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南市七股死亡車禍 男大生駕車載4人疑恍惚撞死路旁蚵女

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

李姓大學生與友人一行5人昨從新北市開車南下，行經南市176線台南七股區龍山里時，疑精神不濟，撞上對面正在整理牡蠣的婦人，婦人經送醫搶救不治，警初步排除酒駕，詳細原因深入釐清中。

事件發生在昨下午1時許，警方初步調查，19歲李姓大學生駕車搭載4名友人，一行5人自新北市南下台南旅遊，當時正準備前往七股區景點。

據查，李男駕車行經七股區市道176線七股龍山里漁民活動中心時，疑因精神不濟一時恍神，車輛突然偏移至對向車道，隨後撞上站在路旁正在整理蚵架、牡蠣的37歲許姓婦人，許女受傷倒地。消防局獲報後趕抵現場，緊急將許女送醫搶救，許女因傷勢嚴重，經急救後仍宣告不治。

附近居民說，事發地點平常有多名婦人忙著整理蚵架及撳挖牡蠣，當時僅有許姓婦人在場，否則恐釀成更大傷亡。

警方對李姓大學生施酒測及毒品快速篩檢均排除，據知，李員考取駕照約僅1年，是否因駕駛技術未純熟及精神恍惚而肇事，警方將持續釐清。

南市七股傳死亡<a href='/search/tagging/2/車禍' rel='車禍' data-rel='/2/112280' class='tag'><strong>車禍</strong></a>，男大生駕車載4人疑恍惚撞死路旁蚵女，圖為事故現場。記者謝進盛／翻攝
南市七股傳死亡車禍，男大生駕車載4人疑恍惚撞死路旁蚵女，圖為事故現場。記者謝進盛／翻攝

南市七股傳死亡車禍，男大生駕車載4人疑恍惚撞死路旁蚵女，圖為事故現場。記者謝進盛／翻攝
南市七股傳死亡車禍，男大生駕車載4人疑恍惚撞死路旁蚵女，圖為事故現場。記者謝進盛／翻攝

南市七股傳死亡車禍，男大生駕車載4人疑恍惚撞死路旁蚵女，圖為事故現場。記者謝進盛／翻攝
南市七股傳死亡車禍，男大生駕車載4人疑恍惚撞死路旁蚵女，圖為事故現場。記者謝進盛／翻攝

車禍 台南

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