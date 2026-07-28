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兒欠款64萬土地遭查封 母急赴桃園分署繳費曝1無奈原因

桃園電子報／ 桃園電子報

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鄧母緊急帶著7萬餘元現金繳納分期頭款，解除土地遭拍賣的危機。圖：桃園分署提供

桃園市中壢區一名49歲鄧男自112年起至114年間，積欠牌照稅、健保費、交通違規罰鍰及公路養管費等均未繳納，累計迄今尚有約64萬餘元未清償。經移送法務部行政執行署桃園分署執行。經查鄧男名下有1筆位於中壢區土地，桃園分署日前至現場查封之際，鄧母見狀，立刻表示欲申請辦理分期繳款，並緊急帶著7萬餘元現金繳納分期頭款，解除土地遭拍賣的危機。

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鄧母將牌照稅7萬餘元繳清，並處理部分交通罰鍰，共計14萬餘元。圖：桃園分署提供

鄧男在113年至114年間因4度無照駕駛曳引車，而遭桃園市交通事件裁決處裁罰32萬元；鄧男另於112年至114年間因駕駛自用小客車超速、未依規定繳費、直行車佔用轉彎專用車道等，經移送機關裁罰10餘萬元。未繳納112年度至114年度之牌照稅、健保費、公路養管費等，加計前述交通罰鍰共64萬5182元，經移送機關、桃園市地方稅務局中壢分局、衛生福利部中央健康保險署北區業務組及交通部公路局新竹區監理所桃園監理站分別移送法務部行政執行署桃園分署執行。

鄧男自112年起至114年間，積欠牌照稅、健保費、交通違規罰鍰及公路養管費等均未繳納，累計迄今尚有約64萬餘元未清償。桃園分署先執行鄧男之存款，但並無所獲，115年5月桃園分署請地政機關將鄧男名下中壢區土地辦理查封登記，鄧男仍置之不理，直到收受桃園分署定期現場查封指界的公文後，鄧男母親始將牌照稅7萬餘元繳清，並處理部分交通罰鍰，共計14萬餘元，又於桃園分署現場查封土地之際表示，鄧男的父親在其7歲的時候就過世了，自己一人拉拔兒子長大，擔心沒有處理這些債務會影響到孫子，所以申請分期繳納欠款，請求暫勿拍賣不動產。鄧母表示，據她所知，車輛的實際使用人是兒子的朋友，因其友人不願處理，才會導致這麼多欠款。

桃園分署依法務部行政執行署指示辦理「交通專案」，持續強力執行欠繳交通違規罰鍰案件，守護用路人的生命、身體及財產安全；同時提醒民眾，借車有風險，倘有不服舉發或認有違規事實不明確等疑慮，仍請依道路交通管理處罰條例相關規定向相關單位申訴，以維護自身權利。桃園分署將持續針對交通違規及各項欠稅案件強力執行，收到罰單或稅單後應儘速繳納，以免財產遭到強制執行，悔不當初。

本文章來自《桃園電子報》。原文：兒欠款64萬土地遭查封 母急赴桃園分署繳費曝1無奈原因

牌照稅 法務部 桃園市

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