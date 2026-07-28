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恆春南門又見穿越 兩少年騎電動車衝入受傷送醫
恆春南門又發生穿越意外，兩名17歲的少年昨天晚上雙載騎乘微型電動二輪車，沿恆春鎮恆南路南向北行駛時，不慎失控衝入南門圓環內，駕駛左腳骨折且2人身上多處擦傷擦傷，經救護人員送往南門醫院治療，兩人均意識清楚無生命危險。
恆春警分局員警昨天晚上8時40分許正在巡邏時，在恆春南門發現交通事故，17歲陳姓少年騎乘微型電動二輪車載著17歲楊姓少年，在恆南路上行駛，因不明原因失控衝入南門圓環內，所幸無生命危險，均送醫治療。
陳姓駕駛經呼氣酒測值為0，經唾液快篩亦無毒駕跡象，依道路交通管理處罰條例乘坐人數超過規定數額，處新300元以上600元以下罰鍰，警方呼籲駕駛行車應放慢速度，隨時注意周遭狀況，以免發生意外。
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