快訊

上億豪宅有噪音惡鄰 董座夫妻靠「15頁保全日誌」告贏

東野圭吾病逝震撼書迷 大腸癌不能只靠糞便潛血「得加做1檢查」

33名台人遭拘！寮國飯店藏詐騙據點「鎖定台灣人」 中國籍主嫌在逃

聽新聞
0:00 / 0:00

恆春南門又見穿越 兩少年騎電動車衝入受傷送醫

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

恆春南門又發生穿越意外，兩名17歲的少年昨天晚上雙載騎乘微型電動二輪車，沿恆春鎮恆南路南向北行駛時，不慎失控衝入南門圓環內，駕駛左腳骨折且2人身上多處擦傷擦傷，經救護人員送往南門醫院治療，兩人均意識清楚無生命危險。

恆春警分局員警昨天晚上8時40分許正在巡邏時，在恆春南門發現交通事故，17歲陳姓少年騎乘微型電動二輪車載著17歲楊姓少年，在恆南路上行駛，因不明原因失控衝入南門圓環內，所幸無生命危險，均送醫治療。

陳姓駕駛經呼氣酒測值為0，經唾液快篩亦無毒駕跡象，依道路交通管理處罰條例乘坐人數超過規定數額，處新300元以上600元以下罰鍰，警方呼籲駕駛行車應放慢速度，隨時注意周遭狀況，以免發生意外。

兩名17歲的少年昨天晚上騎乘微型電動二輪車不慎失控衝入恆春南門圓環內，被路過警察發現。圖／警方提供
兩名17歲的少年昨天晚上騎乘微型電動二輪車不慎失控衝入恆春南門圓環內，被路過警察發現。圖／警方提供

兩名17歲的少年昨天晚上騎乘微型電動二輪車不慎失控衝入恆春南門圓環內，被路過警察發現。圖／警方提供
兩名17歲的少年昨天晚上騎乘微型電動二輪車不慎失控衝入恆春南門圓環內，被路過警察發現。圖／警方提供

恆春

延伸閱讀

70歲翁騎車闖紅燈驚險閃車 下一秒遭特斯拉撞飛命危

中壢男酒後誤催機車油門釀禍！撞進便當店女員工慘受傷

雲林酒駕男肇逃撞死學生企圖脫罪 竟拔去車牌並換血衣再謊報車失竊

屏東大貨車連撞電桿與鐵皮屋　警驗出毒品反應

相關新聞

影／女騎士待轉區等不及闖紅燈...賓士躲不掉衝入騎樓 波及6輛機車

台中市馮姓女子昨晚騎機車，在北區健行路與榮華街的機車待轉區停等，但馮女未等燈號變綠燈，即等不及往前直行，造成當時綠燈直行、駕駛賓士車的徐姓男子閃避不及，先撞上馮女機車後，再衝入騎樓，釀成6輛機車受損，馮女小腿骨折，幸無生命危險，警方調查，二人都無酒精濃度，初判是違反號誌釀禍，詳細肇因待查。

苗栗縣128線曳引車銅鑼路段翻車 滿車木屑傾瀉路邊駕駛輕傷

一輛曳引車載運做太空包的木屑天上午8點多在苗栗縣道128線銅鑼鄉中平村上坡轉彎路段，疑因重心不穩，車子側翻在路邊，滿車的木屑傾瀉在路邊，陳姓駕駛（55歲）擦挫傷送醫，事故原因由警方進一步調查中。

高雄單車童撞公車險捲輪下 擦撞倒地驚險逃死劫

高雄市小港區昨天下午發生驚險交通事故，一段行車記錄器畫面在臉書地方社團傳開，只見一名騎著裝有輔助輪腳踏車的孩童，突然從公車右後方衝出，在路口擦撞公車後倒地，險些捲入公車右後輪，幸公車司機及時煞車，男童撞上公車迅速起身，未遭車輪輾壓，驚險瞬間讓網友直呼「差一點就是悲劇」。

頭份、竹南新增2處科技執法 11月1日起鎖定三大違規執法

苗栗縣警察局在頭份市中興路與建國路路口、竹南鎮博愛街與龍山路一段路口，增設科技執法設備，鎖定闖紅燈、轉彎或變換車道不依規定，及車輛不暫停讓行人等三大違規，今年11月起執法，警方宣導提醒用路人注意。

嘉義男整理果園驚擾虎頭蜂窩 遭蜂群狂螫頭部送醫幸無大礙

嘉義市49歲男子昨天上午整理自家果園時，不慎碰觸虎頭蜂窩，瞬間遭大批虎頭蜂攻擊，頭部及右手多處遭螫傷，並出現頭暈不適。嘉義市消防局獲報趕抵救援，經現場急救後送往聖馬爾定醫院治療，所幸未出現過敏性休克症狀。消防局提醒，夏季是蜂類活動旺季，民眾若遭蜂螫，應立即離開現場並儘速就醫，避免延誤治療。

北市婦違規過馬路遭無照男駕車撞飛 送醫急救1小時傷重不治

顏姓男子今早駕駛休旅車行經台北市中山區中山北路一段快車道，碰撞違規跨越分隔島的行人江姓婦人，救護人員獲報將江婦送往台北馬偕醫院急救，江傷重不治；警方初查確認顏男無毒、酒駕情事，但駕籍註銷，詢後將依過失致死罪嫌送辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。