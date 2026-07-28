恆春南門又見穿越 兩少年騎電動車衝入受傷送醫

高雄市小港區昨天下午發生驚險交通事故，一段行車記錄器畫面在臉書地方社團傳開，只見一名騎著裝有輔助輪腳踏車的孩童，突然從公車右後方衝出，在路口擦撞公車後倒地，險些捲入公車右後輪，幸公車司機及時煞車，男童撞上公車迅速起身，未遭車輪輾壓，驚險瞬間讓網友直呼「差一點就是悲劇」。

2026-07-28 10:27