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桃園婦迷途7小時走到龜山 警靠「這招」助找家屬

桃園電子報／ 桃園電子報

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家屬接獲警方通知趕抵大林派出所。圖：讀者提供

桃園市一名家住桃園區的78歲譚傅姓老婦人，昨(27)日上午8時許獨自外出迷路，一路走7小時到龜山區某民宅附近，所幸員警獲報後立即趕抵現場協助，利用人臉辨識系統確認其身分，成功聯繫上家屬前來接回，化解一場驚魂。

桃園市龜山警分局大林派出所說明，警員張維倫與葉綾，於昨日下午擔服巡邏勤務時，接獲熱心民眾報案，稱龜山區某民宅附近有一名老婦人神情慌張、來回徘徊，甚至試圖進入他人住家，疑似走失需要協助。​警方到達現場後發現，該名老婦人因重聽且情緒極度緊張，無法清楚表達自己的姓名、住址及家屬聯絡方式。巡邏員警見狀先是細心安撫其不安情緒，隨後即時運用警政「人臉辨識系統」進行比對查證，比對後驚覺該名老婦人已於當日被通報為失蹤協尋人口。員警不敢怠慢，隨即電話聯繫家屬確認，並將老婦平安帶回派出所休息、辦理撤尋程序。

​經了解，老婦人於當日上午8時許自桃園區住家外出，因當時並未佩戴具有定位功能的手錶，不慎迷失方向，一路徒步走到龜山區，歷經將近7個小時的漫長奔波，早已身心俱疲。家屬接獲警方通知趕抵大林派出所，見到母親安然無恙，對員警的效率與熱心查證感激不盡，連聲道謝。

​警方呼籲，妥善利用防走失工具守護長者安全，家中若有失智或高齡長者，走失風險相對較高，平時應盡量由家屬陪同外出。建議可為長者配戴防走失愛心手鍊、具有定位功能之智慧手錶，或於常穿著的衣物上縫繫緊急聯絡資訊，以便民眾或警方於第一時間協助辨識身分，讓迷途長者能夠順利且快速地找到回家路。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園婦迷途7小時走到龜山 警靠「這招」助找家屬

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