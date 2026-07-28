AI示意圖：影徵信有限公司提供

「明明不是我的事，我卻比當事人還緊張。」這句話，或許道出不少人曾經歷過的處境：親眼撞見不對勁的畫面，主角卻是身邊最親近的家人或摯友即將攜手共度一生的另一半，到底該選擇沉默，還是主動追尋真相？近日一則徵信社在社群平台分享的貼文，重新掀起網友對該議題的討論。記者關注此則貼文後，聯繫影徵信有限公司，進一步了解徵信社受理「非當事人委託」案件的實務狀況與相關考量。

閨密、家人代為委託並非個案 徵信社：釐清動機是接案前提

影徵信有限公司負責人陳以峻受訪時表示，一般民眾普遍存在一個迷思，認為徵信案件只能由關係中的當事人本人出面委託，但實務上並非如此。「像婚前徵信、感情調查這類案件，我們接到的委託，其實有不少比例是來自當事人的父母、子女、兄弟姊妹，甚至是好友、閨密。」他指出，這類第三人之所以會主動尋求協助，往往是因為他們站在旁觀者的位置，反而比當事人本人更早察覺到不對勁的細節，卻又擔心自己看錯、想太多，不敢貿然開口，才會希望透過專業管道先確認事實，再決定下一步該怎麼做。

不過，陳以峻也強調，關心不代表可以毫無限制地展開調查。「我們在接案之前，一定會先了解委託原因、案件背景，以及調查目的是否合法、合理。」他舉例，若委託動機只是單純出於好奇、八卦，或是企圖藉由調查結果對他人進行騷擾，這類案件影徵信團隊一概不會承接。他表示，真正合法且正派的調查服務，其核心價值在於協助委託人確認事實、避免問題持續拖延或擴大，而非成為滿足偷窺慾望或介入他人生活的工具，這也是徵信業者在受理案件時，必須嚴格把關的第一道防線。

第三人委託是否合法？釐清「知情權」與「侵權」的分界

針對第三人代為委託調查是否涉及法律爭議，台灣偵探職業總會候任理事長許時偉受訪時說明，關鍵仍在於「調查手段是否合法」以及「調查目的是否正當」，而非委託人與案件本身的關係遠近。他指出，實務上常見的爭議點，多半出在蒐證過程是否有侵害他人隱私、跟蹤騷擾等問題，一旦踩到這條紅線，無論委託人身分為何，都可能衍生相關法律責任。

許時偉也提到，若委託人本身與被調查對象並無直接利害關係，例如單純出於朋友情誼想幫忙確認真實狀況，更應留意調查結果的後續處理方式。「查證屬實之後，要不要告訴當事人、用什麼方式告訴他，其實也比調查本身更需要謹慎拿捏與策劃。」他建議，在決定委託專家介入調查之前，應先冷靜整理事發的時間、地點、對方特徵、同行人狀況等具體細節，並審慎評估這件事是否確實有進一步查證的必要性，而不是憑一時的懷疑或片段畫面，就急著興師問罪或到處張揚，如此才能在保護當事人的同時，避免自己捲入不必要的紛爭。

唯有合法驗證懷疑，才能避免誤會傷害感情

陳以峻表示，從影徵信團隊過往承接的案例來看，許多委託人在正式尋求協助前，其實都經歷過相似的猶豫過程：既害怕自己看錯而錯怪他人，又擔心選擇沉默，將使身邊親近的人在毫不知情的狀況下持續受到傷害。他認為，這樣的兩難心情相當常見，也正是徵信社存在的意義之一：當事人尚未有足夠證據、無法確定真相之前，先由第三方以合法、專業的方式協助釐清事實全貌，讓後續行動都能建立在確切資訊之上，而非憑一時的猜測與情緒做出決定。

他也提醒，若民眾身邊出現類似情況，與其急著當面質問、或是在親友間私下傳遞未經證實的猜測，導致當事人陷入尷尬甚至關係破裂的風險，不如先冷靜下來，盡可能記錄下當下所見的細節，並評估這件事情是否有委託專業管道進一步確認的必要。「有些真相，提早知道是保護；有些誤會，及早釐清也能避免傷害。」陳以峻說道，這也是影徵信社在處理每一起案件時，始終謹記在心的原則：協助委託人看清事實，至於後續要如何面對與抉擇，仍應回歸當事人自身的判斷。若民眾對於徵信調查的合法性、委託方式或案件評估仍有疑慮，可透過專業管道進行諮詢，釐清自身狀況是否適合委託調查，避免因資訊不足而做出衝動或誤判的決定。

本文章來自《桃園電子報》。原文：不是本人也能查？徵信社曝「代為委託」趨勢增：關心也要有底線