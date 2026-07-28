高雄單車童撞公車險捲輪下 擦撞倒地驚險逃死劫

高雄市小港區昨天下午發生驚險交通事故，一段行車記錄器畫面在臉書地方社團傳開，只見一名騎著裝有輔助輪腳踏車的孩童，突然從公車右後方衝出，在路口擦撞公車後倒地，險些捲入公車右後輪，幸公車司機及時煞車，男童撞上公車迅速起身，未遭車輪輾壓，驚險瞬間讓網友直呼「差一點就是悲劇」。

影片顯示，昨天下午5時43分，小港區松信路與松華路口，1輛69路公車行經路口左轉，旁邊還有輛轎車臨停，1名男童騎乘裝有輔助輪自行車，從松信路紅燈右轉松華路，直接撞上公車右後車身人車倒地；男童一度撞倒時正距離公車右後輪，畫面令人捏一把冷汗。

影片曝光後，引發網友熱烈討論，不少人認為「家長太大意，放任小孩單獨騎車上路」、「暑假到了更要看好小孩」、「還好公車司機反應快，不然後果不堪設想」。也有網友指出，從畫面可見一輛黑色轎車疑停放在斑馬線附近，恐影響路口視線。不過，也有網友認為仍須等待警方完整調查，避免僅憑影片下定論。

小港警分局表示，經檢視網傳影片，初步研判為兒童騎乘自行車，疑未遵守交通號誌，紅燈右轉，與正常行駛中的公車發生擦撞而摔倒；初步檢視，公車駕駛尚無明顯交通違規情形。警方已擴大調閱周邊監視器，尋找男童及家屬，釐清事故經過。

警方表示，兒童騎乘慢車紅燈右轉，違反道路交通管理處罰條例，可處300元至1200元罰鍰；若男童未滿14歲，將由法定代理人或監護人依法受罰，並得接受道路交通安全講習。