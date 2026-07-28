頭份、竹南新增2處科技執法 11月1日起鎖定三大違規執法

苗栗縣警察局在頭份市中興路與建國路路口、竹南鎮博愛街與龍山路一段路口，增設科技執法設備，鎖定闖紅燈、轉彎或變換車道不依規定，及車輛不暫停讓行人等三大違規，今年11月起執法，警方宣導提醒用路人注意。

警方分析路口特性，新增頭份市中興路與建國路路口、竹南鎮博愛街與龍山路一段路口科技執法，取締項目主要鎖定引發高肇事率與嚴重傷亡的闖紅燈、轉彎或變換車道不依規定，及車輛不暫停讓行人三大違規態樣，警方說，為了讓用路人有充足時間適應並調整駕駛習慣，即日至10月31日止執法前宣導，2處路口科技執法設備，11月1日起上線執法。

縣警察局局長李忠萍呼籲所有汽、機車駕駛人，良好的交通秩序需要全體縣民共同來維持，出門時多一分耐心，就能少一分危險，行經這兩處重點路口，務必遵守交通標誌、標線及號誌指示，應主動暫停禮讓行人優先通行，遵守交通規則，共同營造安全的「人本交通」環境。