龍潭警方在草叢中尋獲倒臥一夜的老翁，所幸生命徵象正常，送醫治療後已無大礙。圖：讀者提供

桃園市龍潭區一名85歲林姓老翁26日下午獨自外出散步後遲遲未返家，家屬苦尋一整夜仍遍尋不著，昨（27）日一早趕緊向龍潭警分局報案協尋。員警受理後，立即調閱監視器追查行蹤，鎖定老翁最後出現位置，並偕同2名實習生深入農地展開地毯式搜索，最終在草叢中尋獲倒臥一夜的老翁，所幸生命徵象正常，送醫治療後已無大礙。

龍潭警方通知消防救護人員到場，並同步聯繫家屬趕赴現場陪同老翁送醫，成功把握黃金救援時機。圖：讀者提供

石門派出所提到，警員盧瑾瑤於昨日上午接獲家屬報案表示，其父親前一日下午獨自外出散步後便失去音訊，家屬苦尋一夜仍找不著，由於老翁未攜帶手機，無法透過定位掌握行蹤，加上患有慢性疾病，需定時服藥，且有輕微失智情形，情況相當危急。盧員深知協尋工作分秒必爭，立即沿路調閱監視器畫面，逐步比對老翁行進路線，發現其最後身影消失於龍潭區中正路三林段一處農地旁。為把握黃金救援時間，盧瑾瑤立即偕同實習生鄭媗尹、陳佑熹趕赴現場，頂著中午烈日深入農田及草叢，執行地毯式逐步搜索，不放過任何一處可能藏身的位置。終於在農地角落草叢內發現倒臥一夜的老翁。員警立即上前查看，確認老翁仍有呼吸意識，隨即通知消防救護人員到場，並同步聯繫家屬趕赴現場陪同送醫，成功把握黃金救援時機。家屬對警方積極調閱監視器、鍥而不捨深入農地搜尋，才能及時尋回老父、挽救寶貴生命，深表感謝。

龍潭分局長施宇峰表示，失智或高齡長者走失案件，最重要的就是把握黃金協尋時間。警方接獲報案後會立即調閱監視器，並同步展開周邊搜尋，全力爭取救援時效。盧瑾瑤與2名實習生不畏烈日，深入農地展開地毯式搜索，成功尋獲失蹤老翁，充分展現警方守護民眾生命安全的決心。也提醒民眾，家中如有失智或易走失長者，可配戴防走失手環、定位設備，或隨身攜帶聯絡資訊，以利發生走失情形時能儘速尋獲，降低意外風險。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龍潭8旬翁失聯整夜 警調電眼發現他倒臥草叢