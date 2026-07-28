游姓男子禁不起鹹水雞香味誘惑，在攤位前排隊點餐時引起大園警分局巡邏員警注意。圖：讀者提供

一份鹹水雞，竟成了通緝犯落網的關鍵。桃園市觀音區一名23歲游姓男子因涉嫌詐欺、妨害秩序、毀損、竊盜及毒品等案件，遭多個司法機關發布共8項通緝，長期四處躲藏，企圖逃避司法追緝。沒想到日前晚間，他禁不起鹹水雞香味誘惑，在攤位前排隊點餐時，因神情緊張、眼神不時四處張望，引起大園警分局巡邏員警注意，當場遭識破身分，依法逮捕歸案。

草漯派出所提到，員警於日前17時許執行巡邏勤務，行經觀音區民權路一處鹹水雞攤時，發現一名男子在排隊過程中不斷左顧右盼，見到巡邏警車經過更顯得神情慌張，兩名員警憑藉多年執勤經驗察覺有異，隨即上前盤查身分。經查證後發現，該名游男竟是遭宜蘭地方檢察署、宜蘭地方法院、新北地方檢察署、桃園地方檢察署、高雄地方檢察署及花蓮地方檢察署等司法機關發布通緝的「8條通」通緝犯。

警方表示，游男自以為跨越北中南東四處藏匿，就能躲避警方查緝，未料卻因一時嘴饞停下腳步排隊買鹹水雞，反而露出破綻，被巡邏員警一眼識破。員警確認身分後，當場依法將其逮捕，全案訊後解送相關司法機關歸案，游男原本期待的宵夜還沒吃到，就得先為自己的犯行付出代價。大園分局強調，警方將持續落實巡邏及盤查勤務，積極查緝各類通緝犯及不法案件，展現維護治安決心，讓不法分子無所遁形。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園「8條通」男禁不起鹹水雞誘惑 排隊到一半遭大園警逮捕