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影／女騎士待轉區等不及闖紅燈...賓士躲不掉衝入騎樓 波及6輛機車
台中市馮姓女子昨晚騎機車，在北區健行路與榮華街的機車待轉區停等，但馮女未等燈號變綠燈，即等不及往前直行，造成當時綠燈直行、駕駛賓士車的徐姓男子閃避不及，先撞上馮女機車後，再衝入騎樓，釀成6輛機車受損，馮女小腿骨折，幸無生命危險，警方調查，二人都無酒精濃度，初判是違反號誌釀禍，詳細肇因待查。
第二警分局在昨晚10時許獲報，北區健行路、榮華街有車禍，現場一名騎士受傷、多輛機車受損，警方到場調查，當時馮姓女子（37歲）騎機車，沿健行路往榮華街方向行駛，在機車待轉區未待綠燈亮起，即搶先闖紅燈直行起步，與沿健行路往崇德路方向、由徐姓男子（23歲）駕駛的賓士車碰撞。
徐男閃避不及撞上馮女機車後，賓士車失控衝向路旁騎樓，撞擊店家鐵門及柱子，波及停放於騎樓內的6輛機車，造成多車毀損。
全案造成馮女小腿骨折，由救護人員送往醫院治療，所幸無生命危險，徐男未受傷。
警方檢視現場無毒品跡證、雙方駕駛無飲酒情形，後續釐清事故發生原因及肇事責任，初判是違反號誌釀禍。
第二警分局提醒，駕駛人行經設有號誌路口時，務必依照交通號誌行駛，切勿搶快或違規起步；綠燈通行車輛也應保持安全車速，隨時注意路口動態並提高警覺，以預留足夠反應時間。遵守交通規則、養成防禦駕駛觀念，才能有效降低交通事故發生，共同維護用路安全。
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