嘉義男整理果園驚擾虎頭蜂窩 遭蜂群狂螫頭部送醫幸無大礙

嘉義市49歲男子昨天上午整理自家果園時，不慎碰觸虎頭蜂窩，瞬間遭大批虎頭蜂攻擊，頭部及右手多處遭螫傷，並出現頭暈不適。嘉義市消防局獲報趕抵救援，經現場急救後送往聖馬爾定醫院治療，所幸未出現過敏性休克症狀。消防局提醒，夏季是蜂類活動旺季，民眾若遭蜂螫，應立即離開現場並儘速就醫，避免延誤治療。

市消防局表示，救災救護指揮科昨天上午8時34分接獲報案，指紅毛埤附近有民眾遭蜂螫後身體不適，立即派遣第二消防大隊蘭潭分隊救護車前往救援。

救護人員到場時，49歲男子表示，約40分鐘前整理自家果園時，不慎碰觸虎頭蜂窩，遭大批虎頭蜂螫傷頭部及右手，隨後出現頭暈情形，家人見狀趕緊報案求助。

消防人員評估發現，男子呼吸淺快、血氧正常，雖未出現過敏性休克，但仍預防性給予氧氣治療，並協助平躺、保暖及心理支持等急救處置，隨後送往聖馬爾定醫院進一步治療。

消防局提醒，遭蜂螫後應保持冷靜，立即離開現場，避免引來更多蜂群攻擊；若皮膚留有毒針，可利用指甲或卡片輕輕刮除，切勿用手或鑷子擠壓，以免毒液釋放更多，再以清水及肥皂清潔傷口，並以毛巾包覆冰袋冰敷，每次約10至15分鐘，減輕腫脹與疼痛。若出現呼吸困難、頭暈、全身不適等症狀，應儘速就醫或撥打119求助，以免延誤治療。

整理果園遇蜂襲，嘉義男遭虎頭蜂螫頭部及右手送醫。圖／嘉義市消防局提供