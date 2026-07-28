聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義男整理果園驚擾虎頭蜂窩 遭蜂群狂螫頭部送醫幸無大礙
嘉義市49歲男子昨天上午整理自家果園時，不慎碰觸虎頭蜂窩，瞬間遭大批虎頭蜂攻擊，頭部及右手多處遭螫傷，並出現頭暈不適。嘉義市消防局獲報趕抵救援，經現場急救後送往聖馬爾定醫院治療，所幸未出現過敏性休克症狀。消防局提醒，夏季是蜂類活動旺季，民眾若遭蜂螫，應立即離開現場並儘速就醫，避免延誤治療。
市消防局表示，救災救護指揮科昨天上午8時34分接獲報案，指紅毛埤附近有民眾遭蜂螫後身體不適，立即派遣第二消防大隊蘭潭分隊救護車前往救援。
救護人員到場時，49歲男子表示，約40分鐘前整理自家果園時，不慎碰觸虎頭蜂窩，遭大批虎頭蜂螫傷頭部及右手，隨後出現頭暈情形，家人見狀趕緊報案求助。
消防人員評估發現，男子呼吸淺快、血氧正常，雖未出現過敏性休克，但仍預防性給予氧氣治療，並協助平躺、保暖及心理支持等急救處置，隨後送往聖馬爾定醫院進一步治療。
消防局提醒，遭蜂螫後應保持冷靜，立即離開現場，避免引來更多蜂群攻擊；若皮膚留有毒針，可利用指甲或卡片輕輕刮除，切勿用手或鑷子擠壓，以免毒液釋放更多，再以清水及肥皂清潔傷口，並以毛巾包覆冰袋冰敷，每次約10至15分鐘，減輕腫脹與疼痛。若出現呼吸困難、頭暈、全身不適等症狀，應儘速就醫或撥打119求助，以免延誤治療。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。