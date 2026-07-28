北市婦違規過馬路遭無照男駕車撞飛 送醫急救1小時傷重不治

顏姓男子今早駕駛休旅車行經台北市中山區中山北路一段快車道，碰撞違規跨越分隔島的行人江姓婦人，救護人員獲報將江婦送往台北馬偕醫院急救，江傷重不治；警方初查確認顏男無毒、酒駕情事，但駕籍註銷，詢後將依過失致死罪嫌送辦。

警方調查，44歲顏男今早5時許駕車沿中山北路第1快車道往北行，在中山北路一段134號前，碰撞60歲江姓婦人，救護人員獲報立即將江婦送往台北馬偕醫院急救，江仍於上午6時許傷重不治。

警方介入後，確認顏男酒測值為0，毒品唾液快篩檢測呈陰性反應，但駕籍已註銷；案發處無號誌，初判江婦違規跨越中央分隔島導致事故發生。

警方表示，目前已將顏男帶返警所偵辦，全案詢後將依刑法過失致死罪嫌將顏男送辦，確切肇事責任及原因待釐清。