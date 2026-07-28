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基層警指控遭所長職場霸凌、懲罰性勤務 屏東分局啟動調查

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東警分局民族派出所賴姓員警近日在社群threads平台上發文，派出所主管內部管理、排班與勤務編排造成派出所同仁巨大壓力，懲罰性勤務針對特定同仁，他向警局人事室申訴，卻換來要等三個月霸凌審議委員會，「官官相護」，讓基層感到無力。屏東警分局表示，啟動調查。

「上班都有勤務基準表，但主管從今年5月調來後，卻成為懲罰性班表」，賴姓員警受訪無奈說，上班壓力大，抱持著可能被羞辱、責罵，這樣環境下身心靈狀況受到影響。有些同事處理案件不熟悉，大家努力學習，但主管語氣卻冷嘲熱諷，用其他勤務代替處罰同仁。

賴姓員警說，他曾詢問過警察局反霸凌專線，審議三個月，若這三個月大家撐不了了，發生身心靈狀況誰可以負責嗎？審議委員會有4人警職、2名律師，「公平性在哪裡？申訴流程長，自己人審自己人，沒有第三方介入，官官相護」，感到心灰意冷。

屏東縣警察局轄下7個分局，屏東警分局是繁重分局，民族派出所位在鬧區，屏東火車站附近，該所現有12名員警，加上主管4人包括正副所長、兩名巡佐，派出所還有3人未補。

屏東警分局表示，民族所長今年5月4日到任，檢視派出所勤務表因各臨時性、支援性勤務與警力需求，且因案遇刑案偵查、支援性勤務取消或時段變動，會依據當日勤務需要做適當調整，另變更勤務分配表，經幹部審核確認核章，依規定傳送分局指揮中心備查，尚無不符合勤休規定，全案啟動調查程序，依規定處理。

也有員警為這名所長抱屈，認為該名所長做事認真負責，行事作風較嚴格，對自我要求高。

屏東警分局民族派出所爆發疑似<a href='/search/tagging/2/職場霸凌' rel='職場霸凌' data-rel='/2/232564' class='tag'><strong>職場霸凌</strong></a>，屏東警分局表示全案啟動調查。記者劉星君／攝影
屏東警分局民族派出所爆發疑似職場霸凌，屏東警分局表示全案啟動調查。記者劉星君／攝影

屏東 職場霸凌 派出所

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