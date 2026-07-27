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老漁民出海釣魚失聯 漁船在水湳洞海域現蹤 船上沒人 救難人員搜救中
78歲楊姓老漁民昨天從新北市澳底漁港，開船出海釣魚後失聯，家人外出尋找，竟在水湳洞漁船外發現漁船，但楊姓老漁船不在船上。消防和海巡人員今天搜救，沒有找到人，明天將持續搜救。
新北市警察局瑞芳警分局、消防局及海巡署第二岸巡隊，昨晚接獲楊姓老漁民的家人報案，指楊開船出海失聯，後來發現漁船在水湳洞漁港外海域。警、消和海巡人員前往現場察看，確認漁船上沒有人，將船開進漁港內停泊。
昨晚天色昏暗，海象不佳，搜救人員只能在岸際搜救，未發現人影。今日更擴大搜查範圍，出動海巡艇、橡皮艇在海面搜尋，海岸線也一路搜索，入夜後仍未找到楊姓老漁民。考量天色昏暗及水域海象不佳，決定暫停搜尋任務，明日上午再次集結搜。
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