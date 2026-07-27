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澎湖白沙鄉岐頭村長捉魚溺水 命危送醫

中央社／ 澎湖縣27日電

澎湖縣白沙鄉岐頭村長陳志勇今天與太太前往岐頭海域抱墩捉魚，不慎發生溺水事故，雖經民眾合力搶救，呈現OHCA狀態，澎湖消防局送澎湖醫院搶救中。

澎湖縣消防局下午4時52分接獲民眾報案，指稱白沙鄉岐頭村遊客中心旁「阿婆抱墩」附近海域發生疑似溺水事故，一名男子已由民眾救援上岸，消防局獲報後，立即派遣白沙分隊救護人車前往救援，溺水民眾呈OHCA狀態（到院前心肺功能停止），現場目擊民眾已先行實施心肺復甦術（CPR），救護人員隨即接手持續急救處置。

澎湖消防局表示，疑似溺水的民眾，經查是現年73歲的白沙鄉岐頭村村長陳志勇，今天下午海水退潮之際，與太太前往住家的岐頭海域「阿婆抱墩」捉魚，陳姓村長疑似身體有恙，在太太發現時已漂浮於海面，立即將其拉回岸邊，並呼救請附近民眾協助報案及實施CPR。

澎湖消防局呼籲民眾從事海域活動時，應評估自身體能及海象狀況，並注意潮汐、風浪等環境變化，避免單獨下水或前往危險海域；如發現有人溺水，應立即撥打119報案，並在確保自身安全的前提下，協助實施救援或心肺復甦術，以爭取黃金救援時間。

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