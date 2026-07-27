70歲翁騎車闖紅燈驚險閃車 下一秒遭特斯拉撞飛命危

台中市太平區今天中午發生70歲何姓男子騎機車行經中興路、新平路口時闖紅燈，先是閃過一輛橫向機車，隨即遭另一側綠燈直行的白色特斯拉轎車撞上，何男被撞飛後重摔落地，當場沒有呼吸心跳，經送醫急救後恢復心跳，仍在搶救中，詳細肇事原因和責任，由警方釐清中。

台中市消防局今天中午12時49分接獲報案，指稱太平區中興路與新平路口，發生汽機車車禍，立刻派遣太平分隊出動2車6人到場搶救。

根據最新曝光的路口監視器畫面顯示，何男在過路口時，橫向的車道已經亮綠燈，何男先是閃過橫向一輛由紅衣男子騎乘的機車，另一側內側車道路口正有汽機車停在路口準備左轉待轉，何男隨後被外側車道綠燈直行的白色轎車攔腰撞上，連人帶車當場被撞飛後重摔落地。

台中市警局太平分局交通分隊小隊長吳俊儒說明，今天中午12時48分許，太平區中山路與新平路口發生一起交通事故，70歲何姓男子騎機車沿東平往成功東路直行，騎至該路口闖紅燈，與綠燈直行52歲陳女子駕駛的特斯拉發生碰撞。陳姓轎車駕駛經檢測無酒駕、毒駕情事，何男待抽血檢驗中。

據了解，陳女當時載4歲女兒去補習，母女都未受傷，何姓男子傷勢嚴重送往中國醫藥大學附設醫院急救，已恢復心跳，仍在搶救中。

警方呼籲，民眾駕駛動力交通工具應確實遵守交通號誌，行經路口減速慢行，以維護用路人安全。

70歲何男騎機車行經太平區中興路、新平路口時闖紅燈，遭綠燈直行的轎車撞飛重傷，現場機車倒地，零件四散。圖／讀者提供