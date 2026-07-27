快訊

電煙少女的獨白（中）／校內地下販煙鏈拿貨方便 藏衛生棉老師抓不到

電煙少女的獨白（上）／同學邀試試看說不會上癮 我就這樣「入坑」了

影／陳佩琪赴北京旅遊 柯文哲加碼自爆「沒空管她」：兒子帶她去的

聽新聞
0:00 / 0:00

70歲翁騎車闖紅燈驚險閃車 下一秒遭特斯拉撞飛命危

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市太平區今天中午發生70歲何姓男子騎機車行經中興路、新平路口時闖紅燈，先是閃過一輛橫向機車，隨即遭另一側綠燈直行的白色特斯拉轎車撞上，何男被撞飛後重摔落地，當場沒有呼吸心跳，經送醫急救後恢復心跳，仍在搶救中，詳細肇事原因和責任，由警方釐清中。

台中市消防局今天中午12時49分接獲報案，指稱太平區中興路與新平路口，發生汽機車車禍，立刻派遣太平分隊出動2車6人到場搶救。

根據最新曝光的路口監視器畫面顯示，何男在過路口時，橫向的車道已經亮綠燈，何男先是閃過橫向一輛由紅衣男子騎乘的機車，另一側內側車道路口正有汽機車停在路口準備左轉待轉，何男隨後被外側車道綠燈直行的白色轎車攔腰撞上，連人帶車當場被撞飛後重摔落地。

台中市警局太平分局交通分隊小隊長吳俊儒說明，今天中午12時48分許，太平區中山路與新平路口發生一起交通事故，70歲何姓男子騎機車沿東平往成功東路直行，騎至該路口闖紅燈，與綠燈直行52歲陳女子駕駛的特斯拉發生碰撞。陳姓轎車駕駛經檢測無酒駕、毒駕情事，何男待抽血檢驗中。

據了解，陳女當時載4歲女兒去補習，母女都未受傷，何姓男子傷勢嚴重送往中國醫藥大學附設醫院急救，已恢復心跳，仍在搶救中。

警方呼籲，民眾駕駛動力交通工具應確實遵守交通號誌，行經路口減速慢行，以維護用路人安全。

70歲何男騎機車行經太平區中興路、新平路口時闖紅燈，遭綠燈直行的轎車撞飛重傷，現場機車倒地，零件四散。圖／讀者提供
70歲何男騎機車行經太平區中興路、新平路口時闖紅燈，遭綠燈直行的轎車撞飛重傷，現場機車倒地，零件四散。圖／讀者提供

70歲何男騎機車行經太平區中興路、新平路口時闖紅燈，遭綠燈直行的轎車撞飛重傷，現場機車倒地，零件四散。圖／讀者提供
70歲何男騎機車行經太平區中興路、新平路口時闖紅燈，遭綠燈直行的轎車撞飛重傷，現場機車倒地，零件四散。圖／讀者提供

台中市 特斯拉 車禍

延伸閱讀

北宜公路一小時內連2摔 騎士撞進財茂灣咖啡廳

公車雨天擦撞機車釀1死1重傷 檢方依過失致死罪3萬元交保

撞完6車變身吃瓜群眾…酒駕男混人群裝看戲 警一眼揪出他

惡劣！酒駕撞死學生還把人拉下車後逃逸 家屬悲憤：喪盡天良

相關新聞

全台首例！五股男腳困鏟裝機 院前神經阻斷術降一半疼痛順利脫困

新北市五股區60歲鄭男今天上午工作時不慎遭鏟裝機夾困，導致左大腿嚴重撕裂傷及右腿小腿開放性骨折。消防員到場啟動亞東醫院Doctor Car，醫師現場給予嗎啡止痛並完成院前神經阻斷術，順利協助鄭男脫困，也是全台首例於事故現場執行神經阻斷術。

女模在攝影棚更衣室換裝突被二名陌生男子掀開門簾 婚紗公司說明

一名女模在台中一處攝影棚更衣室換裝時突被二名陌生男子掀開門簾，女模驚嚇說男子當下沒道歉，她當時氣到說不出話，調出監視器畫面後今天報案，告二名男子性騷擾。婚紗公司在網路說明，被控男子是公司工作人員，將加強所有工作人員教育訓練，進入更衣區或任何具有隱私性的空間前，都必須再次確認是否有人使用。

大園桃5線大貨車撞電桿！釀2858戶停電 台電緊急搶修

桃園市一名64歲張姓男子於今(27)日上午9時30分許，駕駛自用大貨車沿大園區桃五線往埔心方向行駛，疑似操作不慎，撞擊路旁電線桿及停放於路旁的小貨車，所幸無人受傷。

雲林酒駕男肇逃撞死學生企圖脫罪 竟拔去車牌並換血衣再謊報車失竊

雲林縣就讀農工職校的17歲陳姓學生，昨晚騎自行車在虎尾鎮芒果大道前，遭43歲陳姓男子，開自小客車追撞並拖行近200公尺頭部重創送醫不治。陳男自知酒駕肇事，竟在事發後竟親手拔去自己的車牌，企圖製造不在場證明，掩蓋犯罪事實，警方經調閱監視器釐清案情後約2小時找到陳男，依公共危險及肇事逃逸罪嫌，函送雲林地檢署偵辦。

高雄宮廟遶境狂炸煙火擾民 宮廟主委阻警執法爆拉扯遭強制帶離

高雄鹽埕區某知名宮廟昨晚舉行遶境，原本依法申請路權，陣頭行經富野路時，卻違規燃放煙火及鞭炮，現場濃煙密布，警方到場勸阻時，前金區某宮廟高姓主委卻不聽勸，反而上前與警方拉扯，當場被警力強行帶回派出所，依妨害公務罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

北市83歲婦下車走進公車車頭「視線死角」 過馬路遭輾斃

周姓男子今上午駕駛公車在台北市文山區景中街停靠，徐姓老婦下車後繞至車頭要過馬路，遭公車撞倒輾壓當場死亡；警方初步研判周因視線死角未注意到徐，帶回周依過失致死罪查辦，正在釐清肇事原因及責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。