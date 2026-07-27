惡劣！酒駕撞死學生還把人拉下車後逃逸 家屬悲憤：喪盡天良

雲林縣虎尾鎮昨晚爆發酒駕撞死學生肇事逃逸案，經查肇事的陳姓男子，不僅有酒駕前科被吊銷駕照，昨晚無照又酒駕，在虎尾公路撞擊一名17歲陳姓高職生，他為了脫罪，在撞傷學生，人還卡在車上時，竟停在路邊將人拉下後逃逸，且還自拆車牌慌報車子失竊，行徑令人髮指，家屬今天相驗悲痛萬分，怒斥陳男不該把人拉下車，喪失搶救先機「太沒天良了！」

經警方追查這名肇事陳姓男子，於2022年有酒駕前科，被吊銷駕照3年尚未再考照，因此昨晚不僅酒駕，還是無照駕駛。

檢察官會同法醫今天下午相驗，陳姓學生身體並無太多外傷但頭部重創致死，今天家屬到場十分悲痛，死者的家屬阿嬤說，孫子就讀農工職校升高二，平常很乖也很孝順懂事，平時很獨力，在牛排館打工，薪水都會拿回家貼補家用，孫子也愛騎單車，昨天所騎的單車還是靠自己打工買的，突然間發生這種事，實難以接受「不相信是真的！」

陳阿嬤說，孫子昨晚打工下班，說要出去找朋友拿東西，出去一段時間，他媽媽打電話沒人接，還是用定位趕到距離家約5、6分鐘遠的地方找到，但到達時看到救護車，一切都太慢了。

陳姓學生的媽媽也不滿指出，當時被撞傷的兒子還卡在車子後面擋風玻璃，肇事者不但沒有馬上叫救護車救人，竟還停在路邊把傷者拉下車，喪失了搶救先機，肇事者連救人的意識都沒有，這等同畜意殺害，實在太惡劣了。

這起車禍發生在昨晚約9時30分，從監視器發現，陳姓駕駛在撞傷人後還拖行約兩百公尺，可能被他追撞的傷者卡在車的後側，還停在路邊把卡在車上的學生拉下車後，再行駛約兩百公尺後，再進行拆除車牌棄車並打電話叫家人來載他離開現場，從撞人到救護車獲報到現場，中間相隔約有半小時，被拉下車送醫的陳姓學生到醫院呈現OHCA，最後搶救無效。

這起撞死學生逃逸事件震驚地方，學校表示將會盡一步了解並提供必要協助。死者的女性友則在網路貼文，指「與他（陳）再過五天就滿周年」。對發生這樣事表達悲傷遺憾。警方今天下午將陳嫌依公共危險罪及肇事逃逸罪嫌移送法辦。

陳嫌從事鐵工，家庭經濟並不好，據鄰居說他平常愛喝酒，多年前也曾發生酒駕事故。今天下午被移送時被問到「會不會覺得自己太惡劣？」「為何不救人？要跟家屬說什麼？」陳嫌不發一語鑽進警車被移送雲林地檢署。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

昨晚被酒駕男開車撞死的陳姓高職生家屬，在相驗中心外等候，對突然發生此事感到悲痛，並指肇事者見死不救太惡劣。記者蔡維斌／攝影

昨晚被酒駕男開車撞死的陳姓高職生家屬，在相驗中心外等候，對突然發生此事感到悲痛，並指肇事者見死不救太惡劣。記者蔡維斌／攝影