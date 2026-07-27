快訊

東野圭吾大腸癌病逝...國人每年逾萬人罹癌 「3方法」可早期預防

大考戴AI眼鏡重罰！大考中心拍板明年配戴不計分情節重大取消考試資格

第13號颱風白海豚生成！氣象署揭路徑 對台影響曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

惡劣！酒駕撞死學生還把人拉下車後逃逸 家屬悲憤：喪盡天良

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣虎尾鎮昨晚爆發酒駕撞死學生肇事逃逸案，經查肇事的陳姓男子，不僅有酒駕前科被吊銷駕照，昨晚無照又酒駕，在虎尾公路撞擊一名17歲陳姓高職生，他為了脫罪，在撞傷學生，人還卡在車上時，竟停在路邊將人拉下後逃逸，且還自拆車牌慌報車子失竊，行徑令人髮指，家屬今天相驗悲痛萬分，怒斥陳男不該把人拉下車，喪失搶救先機「太沒天良了！」

經警方追查這名肇事陳姓男子，於2022年有酒駕前科，被吊銷駕照3年尚未再考照，因此昨晚不僅酒駕，還是無照駕駛。

檢察官會同法醫今天下午相驗，陳姓學生身體並無太多外傷但頭部重創致死，今天家屬到場十分悲痛，死者的家屬阿嬤說，孫子就讀農工職校升高二，平常很乖也很孝順懂事，平時很獨力，在牛排館打工，薪水都會拿回家貼補家用，孫子也愛騎單車，昨天所騎的單車還是靠自己打工買的，突然間發生這種事，實難以接受「不相信是真的！」

陳阿嬤說，孫子昨晚打工下班，說要出去找朋友拿東西，出去一段時間，他媽媽打電話沒人接，還是用定位趕到距離家約5、6分鐘遠的地方找到，但到達時看到救護車，一切都太慢了。

陳姓學生的媽媽也不滿指出，當時被撞傷的兒子還卡在車子後面擋風玻璃，肇事者不但沒有馬上叫救護車救人，竟還停在路邊把傷者拉下車，喪失了搶救先機，肇事者連救人的意識都沒有，這等同畜意殺害，實在太惡劣了。

這起車禍發生在昨晚約9時30分，從監視器發現，陳姓駕駛在撞傷人後還拖行約兩百公尺，可能被他追撞的傷者卡在車的後側，還停在路邊把卡在車上的學生拉下車後，再行駛約兩百公尺後，再進行拆除車牌棄車並打電話叫家人來載他離開現場，從撞人到救護車獲報到現場，中間相隔約有半小時，被拉下車送醫的陳姓學生到醫院呈現OHCA，最後搶救無效。

這起撞死學生逃逸事件震驚地方，學校表示將會盡一步了解並提供必要協助。死者的女性友則在網路貼文，指「與他（陳）再過五天就滿周年」。對發生這樣事表達悲傷遺憾。警方今天下午將陳嫌依公共危險罪及肇事逃逸罪嫌移送法辦。

陳嫌從事鐵工，家庭經濟並不好，據鄰居說他平常愛喝酒，多年前也曾發生酒駕事故。今天下午被移送時被問到「會不會覺得自己太惡劣？」「為何不救人？要跟家屬說什麼？」陳嫌不發一語鑽進警車被移送雲林地檢署。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

昨晚被酒駕男開車撞死的陳姓高職生家屬，在相驗中心外等候，對突然發生此事感到悲痛，並指肇事者見死不救太惡劣。記者蔡維斌／攝影
昨晚被酒駕男開車撞死的陳姓高職生家屬，在相驗中心外等候，對突然發生此事感到悲痛，並指肇事者見死不救太惡劣。記者蔡維斌／攝影

昨晚被酒駕男開車撞死的陳姓高職生家屬，在相驗中心外等候，對突然發生此事感到悲痛，並指肇事者見死不救太惡劣。記者蔡維斌／攝影
昨晚被酒駕男開車撞死的陳姓高職生家屬，在相驗中心外等候，對突然發生此事感到悲痛，並指肇事者見死不救太惡劣。記者蔡維斌／攝影

涉嫌酒駕撞死一名高職生的陳嫌，今天下午被移送法辦，被問到自己脫罪會不會太惡劣，他不發一語。記者蔡維斌／攝影
涉嫌酒駕撞死一名高職生的陳嫌，今天下午被移送法辦，被問到自己脫罪會不會太惡劣，他不發一語。記者蔡維斌／攝影

酒駕

延伸閱讀

雲林酒駕男肇逃撞死學生企圖脫罪 竟拔去車牌並換血衣再謊報車失竊

喝到爛醉躺馬路…上班族遭計程車輾斃 日網嘆73歲運將太無辜

撞完6車變身吃瓜群眾…酒駕男混人群裝看戲 警一眼揪出他

北宜公路一小時內連2摔 騎士撞進財茂灣咖啡廳

相關新聞

全台首例！五股男腳困鏟裝機 院前神經阻斷術降一半疼痛順利脫困

新北市五股區60歲鄭男今天上午工作時不慎遭鏟裝機夾困，導致左大腿嚴重撕裂傷及右腿小腿開放性骨折。消防員到場啟動亞東醫院Doctor Car，醫師現場給予嗎啡止痛並完成院前神經阻斷術，順利協助鄭男脫困，也是全台首例於事故現場執行神經阻斷術。

女模在攝影棚更衣室換裝突被二名陌生男子掀開門簾 婚紗公司說明

一名女模在台中一處攝影棚更衣室換裝時突被二名陌生男子掀開門簾，女模驚嚇說男子當下沒道歉，她當時氣到說不出話，調出監視器畫面後今天報案，告二名男子性騷擾。婚紗公司在網路說明，被控男子是公司工作人員，將加強所有工作人員教育訓練，進入更衣區或任何具有隱私性的空間前，都必須再次確認是否有人使用。

大園桃5線大貨車撞電桿！釀2858戶停電 台電緊急搶修

桃園市一名64歲張姓男子於今(27)日上午9時30分許，駕駛自用大貨車沿大園區桃五線往埔心方向行駛，疑似操作不慎，撞擊路旁電線桿及停放於路旁的小貨車，所幸無人受傷。

雲林酒駕男肇逃撞死學生企圖脫罪 竟拔去車牌並換血衣再謊報車失竊

雲林縣就讀農工職校的17歲陳姓學生，昨晚騎自行車在虎尾鎮芒果大道前，遭43歲陳姓男子，開自小客車追撞並拖行近200公尺頭部重創送醫不治。陳男自知酒駕肇事，竟在事發後竟親手拔去自己的車牌，企圖製造不在場證明，掩蓋犯罪事實，警方經調閱監視器釐清案情後約2小時找到陳男，依公共危險及肇事逃逸罪嫌，函送雲林地檢署偵辦。

高雄宮廟遶境狂炸煙火擾民 宮廟主委阻警執法爆拉扯遭強制帶離

高雄鹽埕區某知名宮廟昨晚舉行遶境，原本依法申請路權，陣頭行經富野路時，卻違規燃放煙火及鞭炮，現場濃煙密布，警方到場勸阻時，前金區某宮廟高姓主委卻不聽勸，反而上前與警方拉扯，當場被警力強行帶回派出所，依妨害公務罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

北市83歲婦下車走進公車車頭「視線死角」 過馬路遭輾斃

周姓男子今上午駕駛公車在台北市文山區景中街停靠，徐姓老婦下車後繞至車頭要過馬路，遭公車撞倒輾壓當場死亡；警方初步研判周因視線死角未注意到徐，帶回周依過失致死罪查辦，正在釐清肇事原因及責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。