公車雨天擦撞機車釀1死1重傷 檢方依過失致死罪3萬元交保

嘉義縣嘉56鄉道26日發生死亡車禍，嘉義縣公車處盧姓司機駕車行經路口時，疑因天雨路滑及視線死角，擦撞同向由60歲呂姓婦人騎乘、載著84歲母親的機車，2人倒地後遭公車前輪輾壓，造成呂母送醫不治、呂婦重傷仍在加護病房治療。檢警初步檢視行車紀錄器後，依過失致死罪嫌將盧姓司機移送，檢方複訊後諭知3萬元交保。

檢警表示，根據公車行車紀錄器畫面，事故發生前，公車與機車同在路口停等紅燈，綠燈亮起後雙方起步，呂姓婦人騎乘機車載著母親先行。當時天候下雨，疑因路面濕滑，機車向左偏移，盧姓司機則疑因大型車視線死角，未能第一時間發現並及時煞車，雙方發生擦撞。

機車倒地後，母女2人遭公車前輪輾壓。司機立即停車並通報119，救護人員到場後將2人送醫，其中呂母因雙腳開放性骨折、出血性休克，經急救仍宣告不治；呂婦則身受重傷，目前仍在加護病房觀察治療。

檢警今天會同法醫相驗遺體，訊後依過失致死罪嫌將盧姓司機移送嘉義地檢署，檢察官複訊後諭知3萬元交保。

檢警表示，目前事故原因及雙方肇事責任仍待交通事故鑑定，以釐清機車偏移原因、公車是否確有視線死角，以及雙方是否有其他肇事因素。