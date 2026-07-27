全台首例！五股男腳困鏟裝機 院前神經阻斷術降一半疼痛順利脫困

新北市五股區60歲鄭男今天上午工作時不慎遭鏟裝機夾困，導致左大腿嚴重撕裂傷及右腿小腿開放性骨折。消防員到場啟動亞東醫院Doctor Car，醫師現場給予嗎啡止痛並完成院前神經阻斷術，順利協助鄭男脫困，也是全台首例於事故現場執行神經阻斷術。

新北市消防局指出，今天（27日）上午9時許接獲報案，五股區孝義路鄭男在務農時不慎遭小型鏟裝機夾困，左大腿嚴重撕裂傷、右腿小腿開放性骨折動彈不得。由於鄭男肢體受困於機械結構內，現場無法立即脫困，消防人員到場後立即進行現場安全管制、止血、傷口評估、靜脈輸液及生命徵象監測，同時與救助人員研擬機具破壞及脫困方式。

消防人員發現鄭男雙腿傷勢嚴重，估計失血量約500毫升以上，疼痛指數達7分，且因受困部位與機械結構複雜，若在疼痛未獲控制的情況下進行破壞及移動，不僅可能增加痛苦，也可能因躁動或肢體移位造成二次傷害，經現場指揮官評估後同步啟動亞東醫院Doctor Car到場支援。

亞東Doctor Car團隊獲報後，由醫師孫仁堂、專科護理師陳昱廷及EMT-P林岳弘共同前往現場。到場後立即與救護人員完成傷勢、循環狀態與救援進度交接，並依鄭男狀況，在持續監測與急救設備整備下，除給予嗎啡止痛外，更於事故現場完成院前神經阻斷術。兩項止痛處置共同作用後，鄭男疼痛指數由7分明顯下降至3分，得以較穩定地配合後續救援，亦有助於消防人員執行機具破壞、肢體固定及脫困作業，成功協助鄭男脫困並將他送至亞東醫院治療。

新北市消防局指出，該案為全台首例於院前事故現場執行神經阻斷術的救護案例，展現新北市消防局與亞東紀念醫院Doctor Car合作模式的臨床價值。消防局說Doctor Car並非單純將醫師送往現場，而是將急診及重症醫療能力提前延伸至事故地點，針對嚴重創傷、長時間受困及高疼痛病人，提供一般救護車較難於現場完成的進階評估與醫療處置。

消防局長陳崇岳表示，未來將持續深化消防與醫院的專業合作，讓適當的醫療處置更早抵達患者身邊，提升新北市重大創傷及特殊救護案件整體照護品質。

消防人員與亞東醫院醫師到場救援。記者黃子騰／翻攝