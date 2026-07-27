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女模在攝影棚更衣室換裝突被二名陌生男子掀開門簾 婚紗公司說明

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名女模特在<a href='/search/tagging/2/攝影' rel='攝影' data-rel='/2/244367' class='tag'><strong>攝影</strong></a>棚更衣室換裝時，突被二名陌生男子掀開門簾，女模上網抱怨並報警，發生地在大雅警分局轄區。記者游振昇／攝影
一名女模特在攝影棚更衣室換裝時，突被二名陌生男子掀開門簾，女模上網抱怨並報警，發生地在大雅警分局轄區。記者游振昇／攝影
一名女模在台中一處攝影棚更衣室換裝時突被二名陌生男子掀開門簾，女模驚嚇說男子當下沒道歉，她當時氣到說不出話，調出監視器畫面後今天報案，告二名男子性騷擾婚紗公司在網路說明，被控男子是公司工作人員，將加強所有工作人員教育訓練，進入更衣區或任何具有隱私性的空間前，都必須再次確認是否有人使用。

女模在網路Thrteads發文並PO監視器畫面說，她前天在台中一處攝影棚更衣室換裝，同時被二名不認識的陌生男子掀更衣室門簾，當時她正在更衣室內換裝和調整內衣，發現一名男子默默拉開門簾，她和對方對視到，男子看到她後直接走掉，當下她很錯愕。

女模說，男子當下沒有道歉，她先記住對方的長相，她後來在攝影棚遇到這名男子是婚紗公司攝影，她直接表明剛才發生的事情，本以為對方會道歉說不好意思，但她感覺對方反應就是一副無所謂的態度，女模說自己氣到快講不出話。

她後來調出攝影棚監視器畫面，發現在10分鐘內，她的更衣室被掀二次，二人應是同個婚紗工作室的人，一名攝影，一名應該是攝影助理。

婚紗公司在女模網路貼文下留言表示，攝影棚更衣空間發生的事件，公司第一時間了解現場狀況，與相關人員確認事情經過，同時檢討後續改善方式，向大家說明，也向當事人致上最誠摯的歉意。

該公司說，理解在更衣時遇到拉簾被拉開，無論當時情況為何都會讓人感到驚嚇、不安與不舒服，對於這次事件造成當事人的困擾與不好的感受，深感抱歉。

經了解，當時工作人員在未再次確認更衣區是否有人使用的情況下拉開了拉簾，發現有人後立即將拉簾拉回，但事件發生當下工作人員因一時慌張，未能第一時間向當事人表達歉意，也沒有立即妥善處理，這是該公司做得不夠的地方，他們理解這樣的處理方式讓當事人感受到沒有被重視，對此虛心接受，也會深刻檢討。

後續公司將立即改善， 加強所有工作人員教育訓練，凡進入更衣區或任何具有隱私性的空間前，都必須再次確認是否有人使用。與場地方合作增設更清楚的「使用中」標示，並建立確認流程，降低類似事件再次發生的可能。

女模今天向新北警方報案，案發地在台中市大雅警分局轄區，大雅分局今天表示，等收到新北警方轉來報案內容後，將通知雙方當事人到案說明。

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