陳姓男子發動微型電動二輪車不慎誤觸油門，導致車輛瞬間向前暴衝。圖：截自Threads

桃園市中壢區延平路昨(26)日晚間一名69歲陳姓男子於便當店騎樓發動微型電動二輪車，過程中不慎誤觸油門，導致車輛瞬間向前暴衝，直接撞擊打飯台。事故導致打飯台撞擊店內女員工，造成其腳部及臀部疼痛，全案依法移送偵辦。

中壢警分局中壢交通中隊說明，昨(26)日晚間19時40分許獲報，在延平路有交通事故發生，立即派員到場。經了解，陳男於延平路騎樓發動微型電動二輪車時，不慎誤觸油門，車輛向前暴衝撞擊便當店打台，打飯台再撞擊店內張姓女員工，造成張女腳部及臀部疼痛。警方現場對陳男實施酒測，酒測值達0.46，全案警詢後，依公共危險罪嫌移送偵辦。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，飲酒後切勿駕駛任何動力交通工具，微型電動二輪車同樣適用酒駕相關規定，民眾切勿心存僥倖，以免危害自身及他人安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢男酒後誤催機車油門釀禍！撞進便當店女員工慘受傷