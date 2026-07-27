桃園市一名64歲張姓男子於今(27)日上午9時30分許，駕駛自用大貨車沿大園區桃五線往埔心方向行駛，疑似操作不慎，撞擊路旁電線桿及停放於路旁的小貨車，所幸無人受傷。但因電桿受損影響，大園、蘆竹一帶2858戶停電。示意圖，聯合報記者石秀華／攝影

自用大貨車沿大園區桃五線往埔心方向行駛，不慎撞擊路旁電線桿及停放於路旁的小貨車。圖：讀者提供

桃園市一名64歲張姓男子於今(27)日上午9時30分許，駕駛自用大貨車沿大園區桃五線往埔心方向行駛，疑似操作不慎，撞擊路旁電線桿及停放於路旁的小貨車，所幸無人受傷。但因電桿受損影響，大園、蘆竹一帶2858戶停電，台電目前已派員搶修，預計晚間18時可全數恢復供電。

電桿受損影響大園、蘆竹一帶2858戶停電。圖：讀者提供

台電說明，今日因車輛撞擊電桿，影響桃園市大園區埔心里、中正東路一段、埔航路、三和路、三石里、福德路、菓林路，以及桃園市蘆竹區大竹北路等一帶共2858戶曾受影響停電，台電獲報後立即派員搶修。經隔離事故區間並轉供復電，目前尚有673戶停電中，預計18時可全部恢復供電。

警方說明，獲報後立即派員趕赴現場，事故造成周邊停電，相關單位搶修中，現場無人員受傷。經實施酒精測試駕駛人酒測值為0，詳細肇事原因待後續調查釐清。同時呼籲駕駛人行車前應確實檢查車輛狀況，並留意行車安全，以免發生交通事故。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園桃5線大貨車撞電桿！釀2858戶停電 台電緊急搶修