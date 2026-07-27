雲林酒駕男肇逃撞死學生企圖脫罪 竟拔去車牌並換血衣再謊報車失竊

肇事車輛的車牌，疑被肇事者用雙手硬生生拔下來。記者蔡維斌／攝影 雲林縣就讀農工職校的17歲陳姓學生，昨晚騎自行車在虎尾鎮芒果大道前，遭43歲陳姓男子，開自小客車追撞並拖行近200公尺頭部重創送醫不治。陳男自知酒駕肇事，竟在事發後竟親手拔去自己的車牌，企圖製造不在場證明，掩蓋犯罪事實，警方經調閱監視器釐清案情後約2小時找到陳男，依公共危險及肇事逃逸罪嫌，函送雲林地檢署偵辦。

警方指出，陳姓學生昨晚騎自行車外出找同學，昨晚約9點50分回家途中，從文科路由西向東，經過芒果大道路口，要轉入芒果大道時，被一輛從文科路由東向西行駛的自小客車，在路口撞擊，少年頭部先撞上擋風玻璃，再飛車後擋風玻璃，

據了解，陳姓學生在自小客車後側被拖行約200公尺至附近的路旁才停下，肇事者疑將卡在車後擋風玻璃的少年拉下車，再行駛約50公尺停在路邊，把車子前後的兩塊車牌，用手硬生生把車牌拔掉，丟棄一旁空地，再用手機打電話請家人將他載回土庫住家，並更衣梳洗，將血衣換下，還向警方謊報自己的車輛失竊，企圖製造不在場證明，掩蓋犯罪事實，混淆警方辦案。

警方事發後很快在約兩小時就找到肇事陳男，他還一度否認犯行，經警方勸說並查明事證，陳男才坦承犯行。對於自行用手拔去車牌等反常行為，可能疑因自知酒駕肇事「代誌大條」才想辦法脫罪。

警方表示，就讀雲林某農工職校的陳姓少年，因頭部重創，經送虎尾若瑟醫院救治仍不治，肇事陳男陳男酒測，酒精濃度0.1，當場被吊銷駕照，全案依公共危險及肇事逃逸等罪嫌，函送雲林地檢署偵辦。

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肇事車輛後側車牌也技除，疑因被撞的死者卡在後車擋風玻璃，被肇事者從車上拉下來。記者蔡維斌／攝影

警方對事發當時的過程進行比對調查。記者蔡維斌／攝影