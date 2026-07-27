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高雄宮廟遶境狂炸煙火擾民 宮廟主委阻警執法爆拉扯遭強制帶離

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

警方到場勸阻時，前金區某<a href='/search/tagging/2/宮廟' rel='宮廟' data-rel='/2/246570' class='tag'><strong>宮廟</strong></a>高姓主委卻不聽勸，反而上前與警方拉扯，當場被警力強行帶回<a href='/search/tagging/2/派出所' rel='派出所' data-rel='/2/254151' class='tag'><strong>派出所</strong></a>。讀者提供
警方到場勸阻時，前金區某宮廟高姓主委卻不聽勸，反而上前與警方拉扯，當場被警力強行帶回派出所。讀者提供
高雄鹽埕區某知名宮廟昨晚舉行遶境，原本依法申請路權，陣頭行經富野路時，卻違規燃放煙火及鞭炮，現場濃煙密布，警方到場勸阻時，前金區某宮廟高姓主委卻不聽勸，反而上前與警方拉扯，當場被警力強行帶回派出所，依妨害公務罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方調查，該起廟會遶境事前向警方申請路權，並由轄區分局編排警力執行維安與交通疏導，昨晚7時許，來自前金區的宮廟隊伍行經鹽埕區富野路時，為博取聲勢，現場狂炸高空煙火，地面還擺滿鞭炮，濃煙嚴重影響過往車輛視線。

巡邏警力第一時間勸阻廟方停止燃放，不料43歲的高姓主委仗著人多勢眾，現場與警方發生激烈的言語及肢體拉扯，甚至阻擋員警沒收尚未燃放的煙火，態度極為囂張。

警方見狀，由分局長李明達現場指揮，利用優勢警力當場將高男強制帶回派出所進行調查，除依道路交通管理條例舉發外，因高男與警方發生拉扯，警詢後另依妨害公務及公共危險罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

遶境 宮廟 派出所

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