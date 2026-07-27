不滿勸阻下水竟推傷消防員 三峽蟾蜍谷男子涉妨害公務送辦

三峽蟾蜍谷戲水區昨天下午發生衝突，謝姓男子疑不滿消防員勸導勿下水，出手推擠造成消防員臉部及手臂受傷。記者張策／翻攝 新北市三峽區有木里蟾蜍谷戲水區昨天下午發生衝突，一名男子疑不滿消防員勸導不要下水，雙方口角後出手推擠，造成消防員臉部及手臂受傷。警方到場調查後，將男子依妨害公務、傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

三峽警分局表示，昨天下午2時許接獲報案，指蟾蜍谷戲水區有民眾與消防員發生糾紛，立即派遣插角派出所員警到場處理。警方了解，當時鶯歌鳳鳴分隊黃姓消防員正在現場執行水域安全警戒勤務，發現謝姓男子準備進入溪水戲水，基於安全考量上前勸導。

警方指出，謝男疑似不滿勸導內容，與黃姓消防員發生口角，隨後出手推擠。推擠過程中，黃姓消防員左臉頰挫傷、左手臂擦傷，所幸沒有生命危險，事後自行前往恩主公醫院驗傷，再到插角派出所製作筆錄。

警方調查後，將66年次謝姓男子依涉嫌妨害公務及傷害等罪嫌，移請新北地檢署偵辦。

三峽警分局長許再周表示，暑假期間戲水人潮增加，消防人員執行水域安全警戒及勸導，是為維護民眾生命安全，呼籲民眾配合現場指揮。對於妨害公務、危害執勤人員安全等違法行為，警方將依法嚴辦。