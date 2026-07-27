撞完6車變身吃瓜群眾…酒駕男混人群裝看戲 警一眼揪出他

新竹市一名男子酒駕失控，22日在東區竹蓮街連撞路旁3輛汽車、3輛機車，肇事後竟下車混入圍觀人群，向警方佯稱只是「在旁邊看戲」，還企圖趁隙溜走。圖／警方提供 新竹市一名男子酒駕失控，22日在東區竹蓮街連撞路旁3輛汽車、3輛機車，肇事後竟下車混入圍觀人群，向警方佯稱只是「在旁邊看戲」，還企圖趁隙溜走。警方察覺有異，調閱監視器當場抓包，酒測超標，依公共危險罪送辦。

新竹市警察局第三分局表示，南門派出所22日接獲報案，竹蓮街發生交通事故，警員謝為煬趕抵現場後，發現一輛轎車失控撞擊路旁停放的3輛自小客車及3輛機車，現場零件散落一地，多輛車受損，但肇事車內卻空無一人，周遭則聚集不少圍觀民眾。

警方在現場找不到駕駛，謝為煬觀察圍觀人群時，注意到其中一名男子神情異常，身上還散發濃厚酒氣，隨即上前盤查。男子面對警方詢問卻極力撇清，矢口否認自己是肇事駕駛，聲稱自己只是待在旁邊「看戲」，企圖把自己偽裝成圍觀路人。

警方並未因此採信男子說法，立即聯繫支援警力到場，同時調閱周邊監視器釐清。沒想到等待查證期間，男子疑似擔心身分曝光，竟企圖趁警方不注意悄悄離開，員警早有防備，由支援警力分工掌握男子動向，未讓他成功離去。

警員呂侑盈隨後調閱路口監視器，畫面清楚拍下車禍發生後，男子獨自從肇事車輛駕駛座下車，再若無其事走進圍觀人群的完整過程，當場戳破男子「只是路人」的說詞。

警方進一步對男子實施酒測，結果酒測值超過法定標準，員警呂侑盈、陳琮錡隨即依公共危險罪現行犯將男子逮捕，全案訊後移送新竹地檢署偵辦。

警方呼籲，酒後駕車嚴重威脅用路人生命財產安全，肇事後混入人群或企圖離開現場，也無法規避警方查緝，警方將持續加強取締酒駕，以維護道路交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹市一名男子酒駕失控，22日在東區竹蓮街連撞路旁3輛汽車、3輛機車，肇事後竟下車混入圍觀人群，向警方佯稱只是「在旁邊看戲」，還企圖趁隙溜走。圖／警方提供

新竹市一名男子酒駕失控，22日在東區竹蓮街連撞路旁3輛汽車、3輛機車，肇事後竟下車混入圍觀人群，向警方佯稱只是「在旁邊看戲」，還企圖趁隙溜走。圖／警方提供