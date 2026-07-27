疑未注意前方車況… 彰化黃牌重機追撞轎車 騎士噴飛受傷

呂姓男子昨天下午騎黃牌大型重型機車，行經彰化市中山路、中央路口時，疑未注意，追撞前方停紅綠燈的小轎車，呂男噴飛落地，手部受傷，肇事原因由警方調查中。 警方指出，呂姓男子昨天下午3時06分許，騎黃牌大型重型機車沿彰化市中央路左轉中山路時，疑未注意，追撞前方正減速準備停等紅燈的小轎車，呂姓機車騎士手部受傷，機車車頭及右測把手擦損，小轎車駕駛未受傷，但後車尾凹損，兩名駕駛酒測值都是0。 警方呼籲駕駛人要注意前方狀況，遇路口時，應減速慢行，避免發生交通事故。 呂姓男子昨天下午騎黃牌大型重型機車，行經彰化市中山路、中央路口時，疑未注意，追撞前方停紅綠燈的小轎車，呂男噴飛落地，手部受傷，肇事原因由警方調查中。圖／threads hyun.546提供 呂姓男子昨天下午騎黃牌大型重型機車，行經彰化市中山路、中央路口時，疑未注意，追撞前方停紅綠燈的小轎車，呂男噴飛落地，手部受傷，肇事原因由警方調查中。圖／threads hyun.546提供 呂姓男子昨天下午騎黃牌大型重型機車，行經彰化市中山路、中央路口時，疑未注意，追撞前方停紅綠燈的小轎車，呂男噴飛落地，手部受傷，肇事原因由警方調查中。圖／警方提供 呂姓男子昨天下午騎黃牌大型重型機車，行經彰化市中山路、中央路口時，疑未注意，追撞前方停紅綠燈的小轎車，呂男噴飛落地，手部受傷，肇事原因由警方調查中。圖／警方提供 呂姓男子昨天下午騎黃牌大型重型機車，行經彰化市中山路、中央路口時，疑未注意，追撞前方停紅綠燈的小轎車，呂男噴飛落地，手部受傷，肇事原因由警方調查中。圖／警方提供 彰化 機車