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影／轎車卡平交道未保持距離？桃園新光平交道前自強號驚險減速、停車

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

網路社群流傳一段影片，一輛轎車行經桃園市新光平交道，疑受前方車流影響，警鈴響起時車還在平交道內，自強號為此緊急減速和煞車，列車驚險在平交道前煞住，台鐵警方表示將舉發轎車違規行為。

台鐵警方指出，事發時間為昨日下午3時39分，一輛自小客車行經桃園市平鎮區新光平交道時，疑因受前方車流影響，於平交道警鈴響起，遮斷桿放下時仍留在平交道內，幸好熱心民眾協助抬起遮斷桿，讓車輛駛離平交道。

警方追查，發現該車駕駛人脫困後已主動報案，經調閱平交道監視影像釐清案情，確認違規事實後，將依道路交通管理處罰條例第54條，針對於鐵路平交道臨時停車的違規行為依法舉發。

網路上民眾PO的影片可以看見平交道外，有兩位小朋友在一旁等候，神情有點不知所措，網友認為如果是轎車上的小朋友，那大人更不應該做錯誤的示範。

也有網友留言曾在這個平交道卡住，綠燈一亮，他是第二台車，過到中間而已，立馬又響起平交道柵欄放下來的警示音，當時腦子一下卡住，不確定到底要不要過，但很怕造成火車事故，所以還是加速通過，從此很不愛走這裡；另一位網友說，這個地點真的要檢討，下午有個時段列車過欄杆拉起2秒，馬下下一列車靠近的警示聲音就來了，你沒第一時間硬踩油門根本就過不去的。

卡在平交道的轎車在民眾幫忙拉起欄桿先離開平交道，沒多久自強號就靠近。記者鄭國樑／翻攝
卡在平交道的轎車在民眾幫忙拉起欄桿先離開平交道，沒多久自強號就靠近。記者鄭國樑／翻攝

自強號及時在平交道前停住，卡在平交道的轎車（白色車身）先前有熱心民眾拉起欄桿才能脫困，阻卻一場可能發生的嚴重事故。記者鄭國樑／翻攝
自強號及時在平交道前停住，卡在平交道的轎車（白色車身）先前有熱心民眾拉起欄桿才能脫困，阻卻一場可能發生的嚴重事故。記者鄭國樑／翻攝

自強號 台鐵 桃園市

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