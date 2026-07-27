聽新聞
0:00 / 0:00
被網友爽約竟闖KTV找人！中壢男持玩具槍叫囂嚇壞店員
桃園市中壢區一名疑為精神障礙人士的26歲男子，昨(26)日晚間9時30分因與網友相約見面未果，認為對方躲藏於新生路上KTV內，竟持玩具槍朝櫃台方向叫囂，並躲藏於電梯內，嚇得店員立即報警求助，警方獲報趕抵現場將其逮捕，全案依社會秩序維護法移送偵辦。
中壢警分局中壢派出所提到，警方到場後先行疏散周邊民眾，並喝令男子放下手槍，隨即開啟電梯上前將其逮捕，現場無人受傷。警方當場查扣玩具手槍1把，經檢視該把槍枝無殺傷力，全案詢後，依恐嚇罪嫌及違反社維秩序維護法第65條第3款「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍」移送偵辦。
中壢警分局長林鼎泰強調，任何持械滋事、危害公共安全等違法行為，警方必定迅速反應，調集優勢警力強勢執法，依法從嚴究辦。
本文章來自《桃園電子報》。原文：被網友爽約竟闖KTV找人！中壢男持玩具槍叫囂嚇壞店員
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。