被網友爽約竟闖KTV找人！中壢男持玩具槍叫囂嚇壞店員

14年前曾販毒、持有「警察殺手」之稱的穿甲彈而被捕入獄的傅姓男子，疑欠人10萬元未還，7月4日凌晨5男1女至其高雄租屋處討債起口角，傅背部遭捅2刀經送醫不治；警方案發後逮涉持刀捅人的張男等人，後再逮黃姓和方姓2男，5男因說詞兜不攏，有勾串之虞，全被收押。

2026-07-27 10:05