雲林16歲高中生被車撞擊傷重死亡 酒駕男棄事逃逸2小時後被捕

雲林縣虎尾鎮昨晚9時許發生一起嚴重交通事故，一名16歲陳姓學生騎單車從虎尾外環道轉入芒果大道時，遭一輛未懸掛車牌的黑色自小客車撞及，致陳彈飛落地，頭部重創送醫急救仍不治死亡。肇事車輛遺留現場，警方調閱監視器追，兩小時後逮捕自小客車陳姓駕駛，酒測超標，訊後依公共危險罪及肇事逃逸移送法辦。

一名16歲陳姓男子，可能仍就讀高中，昨晚騎腳踏車，從虎尾外環道158線文科路，行經芒果大道路口。一輛黑色自小客車與自行車發生碰撞，自行車騎士遭撞擊後彈飛，倒臥路旁，傷勢十分嚴重，事故現場血跡噴濺，附近民宅鐵門也留下明顯血跡。

16歲的自行車陳姓騎士，可能仍就讀高中，實際身分仍調查中，事發當時傷重被送醫，到院前已Ohca，頭部重傷，經搶救仍告不治。

肇事黑色自小客車並未懸掛車牌，駕駛事發後並未留在現場處理，竟當場棄車逃逸。警方獲報後趕抵現場進行採證，依引擎號碼追查並調閱周邊監視器，明顯看到陳男肇事後逃逸過程，於兩個小時後逮捕肇事的陳姓駕駛，經酒測超過0.1毫克，當場註吊銷駕駛，並依肇事逃逸及公共危險罪移送法辦，詳細事故原因及責任歸屬仍調查釐清中。

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警方在現場查獲肇事逃逸的自小客車，車身擋風玻璃有多處撞痕，事發兩小時後，駕駛陳姓男子即被捕到案。圖／虎尾分局提供