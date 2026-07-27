快訊

花10元就中千萬特獎！ 7-ELEVEN統一發票8大幸運門市曝光

北市83歲婦下車走進公車車頭「視線死角」 過馬路遭輾斃

晚餐吃很飽隔天仍爆餓？破解清晨飢餓感 4招穩定血糖避免越吃越胖

聽新聞
0:00 / 0:00

還好有遠端監視器 獨居老婦重症發作無力求救弟見人不動及時報案救命

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

<a href='/search/tagging/2/獨居' rel='獨居' data-rel='/2/103719' class='tag'><strong>獨居</strong></a>老婦重症發作無力求救、弟見人不動及時報案救命。圖／讀者提供
獨居老婦重症發作無力求救、弟見人不動及時報案救命。圖／讀者提供
台南市永康區75歲重症王姓婦人突然不適倒臥床邊、因獨居大門反鎖又無力呼救，剛好弟弟看遠端監視器察覺異狀趕往並報警，警員與警專實習生與消防員破門將奄奄一息婦人送醫急救搶回一命。員警說，數千元平價遠端監視器就能發揮功能，呼籲有類似狀況民眾都能安裝。

永康分局表示，員警昨天接獲王姓男子電話焦急表示胞姊長期病痛且獨自居住，今早查看遠端監視器畫面發現姊姊在房間內沒有動靜，嚇得趕往現場，但無論如何敲門、按電鈴都無回應，擔心發生意外急忙報警求援。

永康派出所長黃子軒說，警員黃明進、楊宗育及實習生蔣森、陳俊傑趕抵現場見事態緊急，徵得家屬同意立刻會同消防救護人員以工具破門。眾人衝進屋內赫然發現老婦人癱軟躺臥在床邊，全身不斷冒冷汗、四肢疲軟無力，雖有意識但已虛弱到無法言語，救護人員緊急送往醫院、所幸送醫救治保住性命。目睹姊姊平安獲救，王男對警消人員積極熱心、救人為先精神表達感激。

實習生蔣森、陳俊傑稱，實習期間能參與緊急破門救護案件就像震撼教育，看著學長面對危急狀況以專業冷靜分工、與消防員配合，深深體會警察工作重責大任，「將秉持這份救人的感動與初心服務社會」。

分局長洪宏榮表示，永康所員警及實習生處事迅速果斷，充分展現人民保母服務熱忱，值得嘉許。也呼籲民眾高齡長者獨居漸增，可善用遠端監控設備隨時留意長輩狀況，也可與鄰里或親友密切聯繫，若遇任何緊急狀況立即打110或119報案。

獨居老婦重症發作無力求救、弟見人不動及時報案救命。圖／讀者提供
獨居老婦重症發作無力求救、弟見人不動及時報案救命。圖／讀者提供

獨居老婦重症發作無力求救、弟見人不動及時報案救命。圖／讀者提供
獨居老婦重症發作無力求救、弟見人不動及時報案救命。圖／讀者提供

消防員 監視器 獨居

延伸閱讀

最幸運的巧遇…桃園男健身房外突倒地 休假消防員路過跪地搶命

鄰居警覺異狀！揭演員王凱陳屍家中 家門外送餐點未領取打119

屏東枋寮貴金屬公司老闆自家遭綑綁重擊亡 初判死因為失血過多

妻見丈夫基隆石公潭潛水未上浮求救 救起無呼吸心跳送醫不治

相關新聞

獨／高雄男欠債10萬遭捅死 主嫌落網5人全收押理由曝光

14年前曾販毒、持有「警察殺手」之稱的穿甲彈而被捕入獄的傅姓男子，疑欠人10萬元未還，7月4日凌晨5男1女至其高雄租屋處討債起口角，傅背部遭捅2刀經送醫不治；警方案發後逮涉持刀捅人的張男等人，後再逮黃姓和方姓2男，5男因說詞兜不攏，有勾串之虞，全被收押。

北市83歲婦下車走進公車車頭「視線死角」 過馬路遭輾斃

周姓男子今上午駕駛公車在台北市文山區景中街停靠，徐姓老婦下車後繞至車頭要過馬路，遭公車撞倒輾壓當場死亡；警方初步研判周因視線死角未注意到徐，帶回周依過失致死罪查辦，正在釐清肇事原因及責任。

北投迷你馬第3度逃出農場逛大街 警獲報開罰並通報動保處裁處

台北市北投區某農場飼養的迷你馬今年5月2度「落跑」、逛大街，飼主遭警方及市府動保處開罰10萬餘元，今早同匹馬再度出逃，相關局處獲報介入，警方再度依法舉發。

北市天龍三溫暖前1男獨坐路邊猝死 警：自行搭車到場無外力介入

52歲吳姓男子今早6時許被發現路倒在台北市大同區重慶北路「天龍三溫暖」前，救護人員獲報到場時吳男已明顯死亡，警方初查吳男事發前自行搭乘計程車到場後坐在路邊直到被發現異狀，過程無外力介入，目前將遺體暫冰存、聯繫家屬配合調查，確切死因待相驗釐清。

雲林16歲高中生被車撞擊傷重死亡 酒駕男棄事逃逸2小時後被捕

雲林縣虎尾鎮昨晚9時許發生一起嚴重交通事故，一名16歲陳姓學生騎單車從虎尾外環道轉入芒果大道時，遭一輛未懸掛車牌的黑色自小客車撞及，致陳彈飛落地，頭部重創送醫急救仍不治死亡。肇事車輛遺留現場，警方調閱監視器追，兩小時後逮捕自小客車陳姓駕駛，酒測超標，訊後依公共危險罪及肇事逃逸移送法辦。

影／開車右轉按喇叭爆衝突 大甲街頭多人打架女子被扯髮打趴在地

台中市大甲區昨天發生街頭暴力鬥毆事件，雙方開車時只因右轉時按喇叭引發衝突，4名男女打成一團，其中一名女子被扯髮打趴在地，目擊者驚呼「打女生，太過分」；警方今天說明，已依傷害及聚眾鬥毆罪，函送台中地檢署偵辦，絕不寬貸街頭暴力行為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。