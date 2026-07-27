還好有遠端監視器 獨居老婦重症發作無力求救弟見人不動及時報案救命

獨居老婦重症發作無力求救、弟見人不動及時報案救命。圖／讀者提供 台南市永康區75歲重症王姓婦人突然不適倒臥床邊、因獨居大門反鎖又無力呼救，剛好弟弟看遠端監視器察覺異狀趕往並報警，警員與警專實習生與消防員破門將奄奄一息婦人送醫急救搶回一命。員警說，數千元平價遠端監視器就能發揮功能，呼籲有類似狀況民眾都能安裝。

永康分局表示，員警昨天接獲王姓男子電話焦急表示胞姊長期病痛且獨自居住，今早查看遠端監視器畫面發現姊姊在房間內沒有動靜，嚇得趕往現場，但無論如何敲門、按電鈴都無回應，擔心發生意外急忙報警求援。

永康派出所長黃子軒說，警員黃明進、楊宗育及實習生蔣森、陳俊傑趕抵現場見事態緊急，徵得家屬同意立刻會同消防救護人員以工具破門。眾人衝進屋內赫然發現老婦人癱軟躺臥在床邊，全身不斷冒冷汗、四肢疲軟無力，雖有意識但已虛弱到無法言語，救護人員緊急送往醫院、所幸送醫救治保住性命。目睹姊姊平安獲救，王男對警消人員積極熱心、救人為先精神表達感激。

實習生蔣森、陳俊傑稱，實習期間能參與緊急破門救護案件就像震撼教育，看著學長面對危急狀況以專業冷靜分工、與消防員配合，深深體會警察工作重責大任，「將秉持這份救人的感動與初心服務社會」。

分局長洪宏榮表示，永康所員警及實習生處事迅速果斷，充分展現人民保母服務熱忱，值得嘉許。也呼籲民眾高齡長者獨居漸增，可善用遠端監控設備隨時留意長輩狀況，也可與鄰里或親友密切聯繫，若遇任何緊急狀況立即打110或119報案。

獨居老婦重症發作無力求救、弟見人不動及時報案救命。圖／讀者提供