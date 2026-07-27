北市83歲婦下車走進公車車頭「視線死角」 過馬路遭輾斃

周姓男子今上午駕駛公車在台北市文山區景中街停靠，徐姓老婦下車後繞至車頭要過馬路，遭公車撞倒輾壓當場死亡；警方初步研判周因視線死角未注意到徐，帶回周依過失致死罪查辦，正在釐清肇事原因及責任。

警方調查，54歲周姓男子今上午7時許駕駛欣欣客運公車，沿北市景中街外側車道東往西行駛，經停靠站停車供上下客，83歲徐姓老婦下車後欲由北往南穿越道路，步行繞至車頭，周起駛時撞倒徐，公車右前輪輾過。

消防隊獲報趕抵發現徐卡在車底，檢查已明顯死亡，警方封鎖現場調查，調閱監視器了解事故經過，將周依過失致死罪查辦，將由北市交通警察大隊分析研判詳細肇事原因及責任歸屬。

文山二警分局提醒，大型車輛起駛前務必確認車頭及視線死角無人車；民眾下車後切勿直接由車頭或車尾穿越道路，應走行人穿越道，並遠離大型車視野死角，以維護自身安全。

周姓男子今上午駕駛公車在台北市文山區景中街停靠，徐姓老婦下車後繞至車頭要過馬路，遭公車撞倒輾壓當場死亡。記者李奕昕／翻攝