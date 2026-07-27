獨／高雄男欠債10萬遭捅死 主嫌落網5人全收押理由曝光

傅姓男子疑欠10萬元未還，7月4日凌晨5男1女至其高雄租屋處討債起口角，傅遭人持刀捅背不治；警方在東港逮涉持刀捅人的張男。記者石秀華／翻攝 14年前曾販毒、持有「警察殺手」之稱的穿甲彈而被捕入獄的傅姓男子，疑欠人10萬元未還，7月4日凌晨5男1女至其高雄租屋處討債起口角，傅背部遭捅2刀經送醫不治；警方案發後逮涉持刀捅人的張男等人，後再逮黃姓和方姓2男，5男因說詞兜不攏，有勾串之虞，全被收押。

這起凶殺案發生在本月4日凌晨3點多，當時有5男1女前往60歲傅姓男子位於高市三民區忠孝一路某大樓租屋處，一行人搭電梯直上5樓，進屋後，債主疑向傅男追討積欠的10萬元債務，雙方起爭執。

混亂中，有人持疑似彈簧刀連續刺向傅男背部，傅血濺現場倒地，6人見苗頭不對，隨即搭車逃離現場。

轄區三民一警分局警方於3時40分獲報趕抵現場，救護員緊急將重傷的傅男緊急送醫搶救，但仍因傷重宣告不治。檢警相驗死者傅男發現背部有兩刀穿刺傷，其中一刀刺中肺部，疑氣胸失血過多死亡。

案發後，警方以車追人，發現犯嫌搭多元計程車逃逸，先逮捕在場的孫姓（39歲）及薛姓（43歲）2名男子；7日晚間，在屏東東港逮捕涉持刀刺殺傅男的張姓男子及其當時也在場的柯姓女友；張稱當時混亂中有人「喊聲」，他才動手，沒想到，傅男會傷重死亡。

警方另於7日深夜接近零時許，在內門區逮獲方姓男子（61歲），隔天上午8點在三民區旅館逮獲黃姓男子（48歲）；警方根據共犯供述，原以為方男是債主，方男卻稱黃男稱要去討一條10萬元債務，討到錢要分他，但黃男否認，警方懷疑黃是背後主謀。

由於黃等人說詞兜不攏，且推諉卸責，警詢後，6人被依傷害致死罪嫌移送高雄地檢署偵辦，其中黃等5男被檢方認定有勾串之虞，向法院聲請羈押獲准。

高雄市5男1女7月4日凌晨搭電梯進入忠孝一路大樓討債，和欠債傅姓男子口角，傅男被捅刀送醫不治。記者石秀華／翻攝

高雄市5男1女7月4日凌晨搭電梯進入忠孝一路大樓討債，和欠債傅姓男子口角，傅男被捅刀送醫不治；警方先逮獲孫、薛2男。記者石秀華／翻攝